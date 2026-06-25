太安樓現結業潮？行生記士多/沙嗲佬因1原因齊拉閘 魚蛋佬即將搬遷 街坊嘆：夜晚人流少咗好多

太安樓現結業潮？太安樓的街頭美食素來都深受港人歡迎，惟踏入今年6月，有2間小店均因共同原因相繼結業。對於街坊而言絕對是晴天霹靂，不禁大嘆：「夜晚人流少咗好多」，詳情即看下文！

太安樓6月連執2食店 行生記士多/沙嗲佬退場？

踏入今年6月，太安樓有2間小店都相繼結業，有食客日前於社交平台發文，指「太安樓士多、魚蛋佬及燒烤做到今個星期日（6月28日）」。太安樓士多意指「行生記士多」，除了售賣飲品及水果外，其熱食滷味令食客留下深刻印象，亦屬坊間少見。另外，「魚蛋佬」的秘製沙嗲汁，被形容為辣中帶甜，加上魷魚及牛柏葉都廣受歡迎；而樓主指的「燒烤」則為「沙嗲佬」，屹立太安樓逾二十載、以炭火串燒及秘製沙嗲醬聞名，早於6月19日已結業。依樓主的圖片所見，其舗位已成吉舗。

太安樓2間店舖相繼於6月結業，均出自同1原因，因「魚蛋佬」及「沙嗲佬」的舗位屬於僭建，因此業主需要收回進行還原，「所以三間變兩間，先收鋪（舗）改番」。對於多間店舖結業消息，「魚蛋佬」於其官方社交平台澄清，表示「我哋係搬遷，唔係結業」，惟重申「未知幾時重開，今個月尾前，你哋快啲嚟探我哋啦！」

2食店連環結業震驚網民：夜晚人流少咗好多

不少網民及街坊對於「行生記士多」結業感到震驚又不捨，「墨魚、腎、豬脷都沒有了嗎」、「去親太安樓都食」、「接受唔到無士多」，亦有人有感「連續三間（結業），無嘢食了」，更有街坊網民形容「香港飲食業崩潰」、「有冇街坊覺得太安樓靜咗好多，特別係夜晚，人流少咗好多。」



文：TF

資料及圖片來源：筲箕灣西灣河關注組@facebook、職人吹水@facebook、香港茶餐廳及美食關注組@facebook、星島圖片庫