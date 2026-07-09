空調故障別急著！冷氣師傅教路3招排查 摸一摸風口位隨時節省上門檢查費？

炎夏將至，冷氣機使用率大增，相關故障問題往往令人感到困擾。近日，一名冷氣維修師傅在社交平台上發文，分享了當冷氣出現問題時的初步排查步驟，幫助用戶在尋求專業維修前，能先自行評估冷氣機狀況，避免不必要的開支。

冷氣師傅教路3招排查故障 隨時節省上門檢查費

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冷氣師傅「阿輝」近日在Threads上分享個人專業知識，教導大眾當面對冷氣機疑似故障的情況時應如何初步應對。他指出若冷氣出現「唔凍、出風弱」的情況，可以自行進行排查。首先是感受出風口，，如果風力微弱卻依然帶有冷感，多半是濾網或豬籠扇積聚了灰塵，進行清洗即可改善。

其次是留意室外機的運作聲響，啟動五分鐘後若未聽見散熱器發出明顯的啟動聲，便有機會是電容器損壞。最後一步是取下濾網觀察鋁片是否結冰，這通常是因為冷媒（雪種）發生洩漏而導致。

5步清洗冷氣 根治耗電滴水問題

此外，師傅詳細講解了清洗冷氣的工序，直指坊間部分清潔服務僅以噴水處理而不拆卸機身，做法並不達標。一次全面的清潔工作，必須涵蓋拆除室內機外殼、徹底洗淨濾網、清除排水盤內的污泥、疏通去水管，以及洗走散熱片上的灰塵與霉菌，並在完成後進行三十分鐘的開機測試。他強調，只有確實執行上述所有程序，才能真正解決冷氣機耗電和漏水的情況。

資料來源：ahuiaircom