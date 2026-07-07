月薪15,000元請夜更保安「筍工」？石硤尾舊樓法團標明歡迎「各戶親朋戚友」惹熱議

近月社交平台掀起一陣老老嫩嫩齊齊考保安的熱潮。日前網上就流傳一張大廈保安招聘告示，其薪酬待遇及招聘字眼引起網民關注。有石硤尾舊洋樓以月薪15,000元招聘每天工作12小時的夜更保安，並特別呼籲住戶「推薦親朋戚友」，事件隨即引發網民熱議。

石硤尾舊樓1.5萬請夜更保安 招聘對象:「各戶親朋戚友」 引熱議！

近月社交平台掀起一陣老老嫩嫩齊齊考保安的熱潮。日前網上就流傳一張大廈保安招聘告示，其薪酬待遇及招聘字眼引起網民關注。(劇照 非當事人)

該通告由石硤尾一舊洋樓的業主立案法團於2026年7月2日發出，招聘夜更物業管理員或保安員。職位要求應徵者具備中一程度及一年經驗，通告又特別註明，「請大廈各戶住幫忙推薦親朋戚友」。

事緣，有網民在Facebook群組「全港保安招聘站」上分享了一張大廈管理處的招聘通告，由於其列出的聘用條件及特別的呼籲字眼，隨即引來群組內大量成員的轉發與熱烈回應。

根據網民上傳的圖片顯示，該通告由業主立案法團於2026年7月2日發出，招聘夜更物業管理員或保安員。職位要求應徵者具備中一程度及一年經驗，需持有保安培訓課程證書（QAS）及保安人員許可證。

日常職責包括巡邏大廈前、後座兩個出入口、訪客登記及處理投訴。告示中列明，該職位月薪為15,000元，每週工作6天，工作時間為下午7時至上午7時，即每天需工作12小時。同時，通告在開頭處特別註明，「請大廈各戶住幫忙推薦親朋戚友」。

網民狠批待遇不合理 質疑「叫佢親戚去做啦」

該則通告的薪金與工時比例引起網民熱烈討論。不少網民認為待遇並不合理，直言「12碼 得15K少得滯，起碼19K」，並表示除非「半夜過後可長瞓直」，否則難以吸引人入行。

對於通告中呼籲推薦親友的要求，網民普遍以嘲諷態度回應，留言稱「叫佢親戚去做啦」，甚至直指「喺屋企好過啦」。此外，不少網民對招聘的實際動機提出質疑，認為待遇過低不合常理，留言指「咁嘅價點請到人，又係假招聘」，有人甚至懷疑僱主以此條件作為無法聘用本地人的藉口，為「之後用外勞」鋪路。

資料來源：全港保安招聘站security recruit

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