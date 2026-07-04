年輕做保安無優勢？新入行後生仔苦呻「同事唔鍾意我」 網民安慰：做好自己就得

近年經濟環境轉變，不少年輕人選擇加入物業管理及保安行業，尋求新出路。近日，有網民表示最近加入保安行業，並於物業管理公司擔任早更保安，好奇「後生做保安有無優勢？」坦言疑因他年輕與身材高大，在職場上遭到年長同事排擠，「同事唔鍾意我」，引來不少網民留言，紛紛安慰「做好自己就得」，又建議他繼續進修，尋求晉升機會。

年輕做保安無優勢？新入行後生仔苦呻「同事唔鍾意我」

事緣有網民在社交平台上分享個人經歷，指自己作為全公司年紀最輕的保安員，雖然受到住戶歡迎，卻無法與身邊資歷較深的同事融洽相處，因而發文向網民尋求意見，好奇：「其實後生做保安，有冇優勢？」

事主表示，他在職場上遭到同事明顯的冷落與排斥，「佢地就係講我是非，見到我行入座頭，去廁所，就唔出聲」，並直言「佢地好憎我」。除了與同事之間的相處出現問題，事主又不認同上司的處事作風，批評「主管好多人中意，佢夠狡猾同陰險，放假都比自己人先，我最後一個拎假期，超級賤格」。面對種種辦公室政治，事主無奈總結現時的社會現狀，表示：「市道唔好，冇辦法，有份工已經好好」。

網民安慰：做好自己就得

事主遭遇引來不少網民留言，點出原因並送上鼓勵。有自稱是同行的網民指出，被年長同事排擠純屬預期之內，安慰道：「同事唔中意你是必然的，唔關年紀事，這一行就是這樣的」；亦有人分析「前輩」心態，認為「唔中意你，可能覺得你做唔長，廢時哂氣同你溝通」，甚至是「驚你上位」或「覺得你搶哂佢地既工作機會」。

對於事主的委屈，網民勸他別上心，並留言勉勵：「返工係咁㗎啦，成日都有啲人無啦啦想搞X人哋，加油啦辛苦你」、「唔洗理X人點睇，做好自己就自然比人睇得起」；又建議他繼續進修，日後可以晉升至高級職位，「後生做，就慢慢讀書，慢慢轉做管理處，優勢實有，由底做起，升上去唔驚俾人玩」。

來源：Threads