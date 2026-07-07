公屋裝修要慳錢? 網民求教3至4人單位$10萬完工 資深師傅：做得到 惟這2部份要落足本

香港裝修費用高昂，不少市民上樓後均需面對沉重的裝修負擔。近日，一名公屋住戶在網上發文，希望了解不同預算下的裝修選擇，並探討以$10萬預算，完成3至4人公屋單位傢俬及電器裝修的可行性。

公屋低預算裝修 網民求教$10萬「極簡」完成3-4人單位

有正打算為3至4人的公屋單位進行裝修的公屋戶發文分享，表示留意到市面上的基本裝修費用一般較高，「我見普普通通裝修都要30萬以上」，遂發文向其他網民探討低預算裝修的可能性，並尋求經驗分享。

由於他構想的裝修方案相對簡約，主要打算進行地磚鋪設及牆身粉刷，並計劃透過網上常見的訂造傢俬公司，度身訂製兩組間牆櫃以作空間分隔，便好奇詢問「有無人傢俬電器裝修10萬內全部搞掂晒」。

網民：香港從來最貴係人工

帖文發佈後，隨即引發大量網民及過來人的熱烈討論。部分網民認為在現今物價下，$10萬預算過於吃緊，直言「簡簡單單最少廿萬真係冇走雞」，甚至認為1至2人單位也難以達成。然而，有不少網民分享了低成本完工的成功案例，並強調「香港從來最貴係人工」，指出親力親為是節省開支的關鍵。

有網民分享自身經驗，表示只要願意「地板自己整，牆自己油（髹）」，並配合網購現成傢俬及基本爐具，$5萬至$10萬元內完工絕對可行；亦有留言建議事主按預算控制項目，例如保留舊電器或購買二手用品，並提醒樓主「冇人話啲嘢一定要一步到位」。

資深師傅建議水電及泥水要落足本

就此情況，《星島頭條》向有多年裝修經驗的昌師傅查詢$10萬預算的可行性與潛在陷阱。昌師傅指出，對於一個約380呎（實際鋪磚面積約280呎）的3至4人公屋單位，若僅進行鋪地磚、油漆及訂造兩幅間牆櫃，預算確實足夠。

然而，昌師傅提醒住戶需留意平價裝修的「中伏」位，主要在於訂製傢俬造櫃與設計的差異，例如依靠五金連接件、方便靈活拆裝的三合一工藝，與結構較穩固的釘裝工藝價格可相差三成以上，泥水工程的不同價格更相差逾五成。他直言，低預算只能滿足較低要求，若期望裝修質素是能夠居住超過十年的安樂窩，便建議需預留更充裕的裝修資金。

若業主的預算極度緊絀，昌師傅建議應採取「重基礎、輕傢俬」的分配策略，將大部分資金投放在水電及泥水等基礎安裝工程上，因為這類隱蔽工程一旦日後出現問題，維修將十分繁複且成本高昂。相對而言，傢俬部分則具較大彈性，業主可暫時購買現成傢俬代替訂造，不僅價格較相宜，日後亦可隨時更換。

資料來源：香港公營房屋討論區(FB版)