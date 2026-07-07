特快公屋5個月成功上樓！喜獲高層海景單位 僅1原因成特別名單 網民驚歎：比中六合彩更正

輪候公屋往往需要漫長歲月，不少基層市民為求盡早上樓，會考慮參與「特快公屋編配計劃」。一名公屋申請人去年透過該計劃，僅花5個月便獲派屯門區一個附帶海景及大騎樓的單位。事主居住半年後大讚環境「好舒服」，於是近日發帖鼓勵同路人，「大家都可以申請咗特快計劃先」！

特快公屋「執到寶」5個月上樓 高層望海開揚大單位住得「好舒服」

香港房屋委員會最新一期的「特快公屋編配計劃」(2026) 近日正接受申請，合資格的申請者可藉此提早獲配公屋。有網民於社交平台「公屋討論區 - 香港facebook群組」上發文，分享其去年透過上述計劃成功揀選優質單位的親身經歷，藉此鼓勵其他正在輪候公屋的街坊。

根據事主描述，他在去年第二輪計劃首日前往揀樓，由於當時屯門區的單位未有人選擇，因此順利選中該心儀單位。事主在視察單位時拍下短片，從影片及事主形容可見，該單位位於高層，不但享有開揚壯麗的海景，而且室內格局「又大又四方」，採光度極佳且十分通爽。單位內更設有舊式公屋獨有的寬敞「大騎樓」，提供了充足的晾曬衣物及活動空間。

單位納入特快計劃僅因大門設計？

事主形容，由審查到上樓僅需5個月，現時已入住半年，感覺「好舒服」。他解釋，該單位被納入特快計劃的原因，僅僅是因為「門口位唔適合傷殘人士使用」，但實際上樓層設有升降機，「同普通單位冇分別」。事主總結其經驗，指出「特快唔一定係有問題單位」，並鼓勵大家「申請咗特快計劃先，再睇吓單位嘅列表」，若有興趣可實地考察，便大有機會揀到心儀單位。

網民熱烈討論：比中六合彩更正

事件曝光後，引發網民熱烈討論。不少網民對事主的幸運表示羨慕，形容特快計劃中出現這類無問題的優質單位是「萬中無一」，甚至直言這份運氣「比中六合彩更正」。有網民大讚這類舊式公屋「夠大 通爽」，且設有大騎樓，非常適合「放洗衣機、單車，加張椅發呆飲杯茶」。

不過，亦有部分網民對單位的背景提出質疑，詢問「呢啲單位可能係發生過命案？」。對此，事主澄清名單上並無標示相關問題，而一家人亦「住得好舒服」；其他網民亦補充指，特快名單會清楚列明單位曾否發生「自殺兇殺」或「漏水」等狀況。此外，對於網民關注放棄揀樓會否扣減配屋機會，事主亦熱心解答，指出若未揀定單位並不會扣減次數，只有在與主任確認並收到信件後「話唔要」，才會「計你一次」。

事主的經歷扭轉了部分大眾對於特快公屋皆為劣質單位的印象，揭示了計劃中亦隱藏著極具潛力的「筍盤」。網民普遍對此抱持正面態度，熱烈討論舊式公屋在空間實用性及間隔上的優勢，相信能為正在猶豫是否參與「特快計劃」的市民提供實用的參考。

