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公屋用木地板更勝地磚？港男列3大原因 曬5年效果仲Keep到 網民 :只能夠講你好彩

生活百科
更新時間：15:28 2026-06-22 HKT
發佈時間：15:28 2026-06-22 HKT

在家居裝修中，選擇地板物料往往是住戶的一大難題。五年前，有港男於其公屋單位裝修時堅持鋪設木地板，卻遭家人強烈反對，並處處質疑，事主終極力捍衛其決定，近日他於網上平台公開於公屋鋪設木地板的經驗，並提出不少好處，更反問「住公屋的人就不配用木地板嗎 ？」。

「哪有住公屋的人鋪木地板？」 港男力排眾議鋪設5年成效

近日，有網民在社交平台「香港公營房屋討論區(FB版)  」上分享個人經歷，探討在公屋單位內使用木地板的實際體驗。一直以來，坊間對於木地板的保養及耐用度存有疑慮，尤其是在香港相對潮濕的氣候環境下，不少人傾向選擇較易打理的地磚，此篇分享隨即引發了網民熱烈的討論。

事件始於五年前，事主正為其公屋單位進行裝修。根據事主描述，當其姐姐前來探望並看到購入的木地板時，立刻以責怪的口吻表示：「哪有住公屋的人鋪木地板的！」其姐姐隨後進一步勸阻，指：「木地板嬌氣難保養，而且容易拱起，趕快把木地板退貨換回地磚吧！」

事主形容當下感到「O晒嘴」，十分愕然，並即時反駁親姐的觀點：「住公屋的人就不配用木地板嗎」他又指出，現在木地板生產技術先進，出廠時對原材料的熱漲冷縮已經做了脫水處理，不容易開裂或拱起。

根據事主的描述，雖然承認木地板有怕水及受天氣影響的缺點，但認為現代家庭普遍設有冷氣機及抽濕機，足以應對潮濕問題。

列3大優點勝地磚！木地板有助改善鄰里關係？

事主更詳細列出木地板的三大優點：首先是腳感舒適、冬暖夏涼且具緩衝性，對長幼均非常友善；其次是具有天然的吸音效果，能有效降低腳步聲，避免如地磚般因雜音驚醒樓下鄰居，有助維持良好的鄰里關係；最後是天然木紋能賦予空間溫馨的質感。事主展示了自己DIY鋪設、使用了五年的複合木地板照片，證明其耐用度。

事主回望當日決定，感到滿意，並向大眾提問：「看了我的短文，你會選擇用木地板嗎？」

網民憂香港天氣不利保養：只能夠講你好彩

這名公屋戶的分享，似乎希望打破「公屋不適合鋪木地板」的固有觀念，不過網民對此呈現兩極意見，有網民強調香港天氣潮濕，認為木板難以維持，且長開抽濕機十分耗電；亦有人指出若樓下住戶將冷氣吹向天花板，會導致木地板在不知情下發霉，直言事主五年來未遇問題「只能夠講你好彩」。

不過，也有理性的網民指出，不論居住環境是公屋還是私樓，最重要是住戶清楚了解所選物料的好處與壞處，以符合自身需求。 

資料來源：香港公營房屋討論區(FB版)

延伸閱讀：公屋新型鐵閘長者難開之苦 手指伸入難發力怕被困屋內 街坊教用地拖棍神級改造｜Juicy叮

 

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