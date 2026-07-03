60歲或以上長者免費參加！康文署太極/乒乓球/羽毛球/健身班 孝順孫女代報名：爺爺好似玩得幾開心

康文署免費長者運動班｜家人為長者安排適當的康樂活動，能有效促進其身心健康及保持社交活躍。近日，有網民在社交平台分享，為其八旬的爺爺報名參加了康文署舉辦的免費長者健身班。爺爺在首堂課已掌握了簡單健身器材的用法，十分享受過程，網民亦欣慰表示「爺爺都好似玩得幾開心」。

孫女助爺爺報康文署免費運動班 長者$0學太極/乒乓球/羽毛球/健身

該名網民於Threads發文指出，早前替年過八十的爺爺安排了康文署的免費長者健身課程，並打趣形容這項活動是爺爺的「暑期活動」。起初她擔憂爺爺會翹課，但結果爺爺十分享受其中，「都好似玩得幾開心」。

完成第一節課後，爺爺向孫女分享學習成果，包括掌握了單車機與跑步機的用法，以及進行了各種熱身運動。爺爺更提到，班上十多名學員大多介乎六、七十歲，自己則是當中唯一年過八十的參加者。

網民讚溫馨：老人家多做運動會精靈好多

不少網民看到帖文後都大讚爺爺充滿活力，「好叻仔，肯郁下，又識打咁多字」，並十分欣賞他「肯試肯學嘅精神」。同時，亦有網民讚揚帖主的孝心，直言自己「有時我同老人家講嘢會嫌佢哋煩」，表示要好好向她學習與老人家相處的態度。

此外，帖文亦引起其他長者家屬的共鳴，有人分享自己八十多歲的父親每天風雨不改去游早水，認為「老人家多運動、多社交，真係會精靈好多」，更有網民受事件啟發，表示「我都想幫我嫲嫲睇下」相關的康樂課程。

康文署長者運動班 60歲或以上免費參加

為鼓勵長者多做運動保持身體健康，康文署現時設有「長者體趣同樂」、「活力長者計劃」及「長者康體滙聚」三大項目，為年滿60歲的長者提供太極、羽毛球及乒乓球等多項免費體育活動。長者只需透過「康體通（SmartPLAY）」應用程式，即可按地區及時間報名參加合適的課程。

如何報名參與康文署的長者運動班？

資料來源：_fongfongfong、康樂及文化事務署