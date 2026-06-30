旅發局夏日盛會｜夥9千商戶推消費優惠！焦點必搶麥當勞巨無霸、美心蛋卷買一送一＋惠康超市$25現金優惠券

香港旅遊發展局（旅發局）的「香港夏日盛會」將於7月1日正式展開。今次活動不僅旨在吸引海外旅客，更為本地市民量身打造了一系列貼地實用的消費禮遇。對於廣大市民，當中焦點落在「夏日處處賞」及「夏日即賞」兩大推廣，涵蓋麥當勞巨無霸買一送一、美心蛋卷買一送一、大型超市現金回贈及全港過百項商場折扣，助市民在日常吃喝玩樂中輕鬆節省開支。

旅發局掀頭推著數：7.1起「夏日處處賞」麥當勞巨無霸、美心蛋卷買一送一+超市現金優惠券

由7月1日至8月31日，旅發局聯同優質旅遊服務協會及香港零售管理協會，攜手多間知名連鎖品牌推出全城購物及餐飲折扣。最受本地市民注目的焦點5大優惠包括：

麥當勞： 經典巨無霸®套餐專享買一送一。

美心西餅： 美心精緻蛋卷（6條裝）系列買一送一。

PHI Coffee & Pancake：凡惠顧單點梳乎厘，即送飲品一杯。

CSL Mobile Limited：1O1O／csl 港幣1,000元購物優惠劵。

惠康超級市場及品味超市： 單次購物滿港幣250元，即可使用港幣25元現金優惠券。

萬寧： 購買萬寧自家品牌保健產品可享港幣25元優惠券。

市民須留意，部分熱門精選優惠名額有限，並以先到先得形式派發。大眾可提早於旅發局「Discover Hong Kong」一站式旅遊資訊平台免費註冊成為用戶，以確保順利領取各項專屬著數。

「Discover Hong Kong」一站式旅遊資訊平台：免費註冊

更多優惠可到旅發局活動頁面：按此了解

「夏日即賞」：商場掃碼即領過百項商戶及餐飲折扣

除了大型連鎖品牌，大眾於全港九新界各大商場消費時亦能發掘額外驚喜。於推廣期間，市民只需在又一城、新城市廣場、AIRSIDE、MegaBox、黃大仙中心等多個主要商場的顧客服務中心或活動展示區，使用AlipayHK（支付寶香港）掃描指定的推廣二維碼，即可一鍵領取超過150項商場商戶及餐廳優惠。

這批折扣涵蓋廣泛的日常消閒與零售品牌，非常切合一般港人所需。精選實用優惠例如：於日本城（JHC）消費滿港幣100元即減10元、吉野家消費滿港幣50元減5元（全日適用），以及多個商場專屬的戲飛買一送一及免費泊車等，全面覆蓋大眾的生活日常。

今個夏日，旅發局透過整合豐富的消費禮遇與城中連串文化體育盛事，期望鼓勵市民留港消費，同時讓大眾在炎炎夏日中盡情體驗香港獨特多元的熱鬧氣氛。

港島區商場精選優惠：

中環街市：顧客於「皇玥」單筆消費達港幣200元或以上，即具備資格以港幣58元的特惠價，換購特定款式的蝴蝶酥精裝禮盒。

山頂凌霄閣：惠顧「阿甘蝦餐廳」的食客，凡點選任何正價餐飲項目，均可享受85折的結賬禮遇。

wwwtc：只要在場內任何商舖即日透過電子支付單次消費滿港幣200元，即可前往商場顧客服務中心領取面值港幣20元的電子餐飲券一張（後續消費每滿港幣60元即可使用一張）。

九龍區商場精選優惠：

又一城：為娛樂愛好者提供雙重驚喜，包括「歡天雪地」溜冰場入場門票的「買一送一」折扣，以及獲贈Festival Grand Cinema的免費2D戲院門票。

MOKO新世紀廣場：The Point會員於顧客服務中心辦理換領手續後，即可獲取B+ cinema MOKO戲院的戲票「買一送一」專屬優惠。

美麗華廣場：於Mira Dining旗下指定餐廳用餐，只要單次消費總額滿港幣400元，即可獲得港幣100元的現金折扣。

MegaBox：喜歡時尚服飾的顧客，前往i.t Outlet購物可尊享額外7折的特別優惠。

黃埔天地：於Ideaology店內選購任何商品，均可享9折結賬優惠。

AIRSIDE：商場提供《茶餐廳百科：看不見的設計學》展覽的入場券；此外，前往GODIVA Chocolatier購買正價商品滿港幣100元即可立減港幣15元，同時購買片裝巧克力禮盒亦享有85折特價。

新界及其他連鎖商場優惠：

D-Park 愉景新城：於場內「日本城（JHC）」門市消費達港幣100元或以上，即可獲港幣10元的即時現金扣減。

D-Park 及 好運中心：全天候適用於「吉野家」，顧客凡點餐滿港幣50元，結帳時即可減免港幣5元。

如心廣場：適合家庭娛樂的「美國冒險樂園」推出代幣增值優惠，只需購買港幣200元的遊戲代幣，即可額外獲贈價值港幣140元的免費代幣。

海之戀商場：「星之戀」餐廳特別推出晚市堂食折扣，顧客最高可獲取高達港幣500元的現金減免。

T Town ／ 啟田商場 ／ 黃大仙中心 ／ 樂富廣場：於休閒鞋履品牌「SKECHERS」消費只要滿港幣500元，即可享受港幣100元的折扣優惠。

資料來源: 香港旅遊發展局

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