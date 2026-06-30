九巴7.1起推長者「消暑三寶」！免費借用手提風扇／派發降溫毛巾、水 10個指定車站提供

夏季天氣極端炎熱，長者外出候車時容易感到不適。為了提升長者乘車的安全與舒適度，九龍巴士（一九三三）有限公司（下稱「九巴」）於明日（7月1日）起，於10個指定巴士總站推出「九巴樂耆乘」活動，為老友記提供一系列防暑物資及關顧措施，包括風扇、降溫毛巾與食水，讓他們享受更安心的出行體驗。

九巴7月1日推「九巴樂耆乘」 10大巴士總站向長者提供免費消暑物資

九巴向長者借出風扇+派發降溫毛巾與食水

面對今年夏季端高溫天氣，長者在戶外候車時面臨嚴峻考驗。為此，九巴挑選了十個較多長者乘客的巴士總站，包括包括平田、順利、中秀茂坪、荔枝角等，在站長室增設「消暑三寶」物資，向長者及同行人士提供手提風扇作借用，並派發有降溫效用的毛巾和水供長者消暑。長者在登車前，只需將風扇放入排隊欄前方的回收箱即可。

10個提供「消暑三寶」的九巴巴士總站︰

平田總站 順利總站 中秀茂坪總站 荔枝角總站 安蔭總站 富善總站 粉嶺（聯和墟）總站 良景邨總站 天富總站 東涌（逸東邨）總站

車廂增設求助標貼 鼓勵長者主動反映需要

另一方面，九巴留意到長者在乘車遇到問題時，往往未必選擇主動表達需要，或不懂得向誰求助。有見及此，九巴將於車廂內加設專門的貼紙，並透過車廂電視及巴士站的到站時間預報顯示屏幕加強宣傳提示長者隨時向車長和站長求助；同時亦指引車長在遇到有需要的長者時，應主動提供協助。

資料來源：KMB