WeChat狂收77萬垃圾訊息！長者陷微信廣告群轟炸 官方教3招防範 家屬籲設「老年人模式」

智能手機的普及雖然為長者帶來便利，但也衍生出不少數碼騷擾問題。近日，廣東一名網民的祖母在不知情的情況下，WeChat 微信被莫名其妙地拉入了數以百計的「廣告營銷群」，累積達77萬條未讀消息，導致手機嚴重卡頓，這不但影響了長者與家人的日常通訊，更令人感到十分困擾。

長者陷WeChat廣告群轟炸 狂收77萬垃圾訊息

長者陷WeChat廣告群轟炸 狂收77萬微信垃圾訊息

據事主描述，其祖母的手機近期出現異常卡頓的情況，經她幫忙檢查後，才驚覺祖母的微信內充斥著各類廣告營銷群組。這些營銷群組均來自「企業微信」，每當添加了這些企業聯絡人後，其祖母便會在無通知、無需本人確認的情況下，被添加至僅有十至二十人的陌生人群組，即使不斷退群及刪除，情況依然是「退一個，他們又拉一個」。

由於祖母的微信存有大量親友的重要聊天記錄，無法直接棄用帳號。面對無奈的處境，事主遂在網上發帖求助「有人知道微信如何批量刪除企業微信聯繫人嗎？」同時，她盼望微信官方能推出「老年人模式」，限制長者被隨意添加至群組，規定拉群操作必須經由本人同意，以保護容易成為營銷目標的長者群體。

微信官方教3招防範垃圾訊息

事件曝光後，微信客服專線工作人員對此作出了回應，明確指出現行機制為「企業微信」群聊人數若不超過40人，好友可直接添加人，無需經過用戶確認；只有超過40人的群聊才需要邀請確認。目前平台暫無統一的攔截設置。

要有效應對並防範廣告群的騷擾，客服則建議用戶可採取三大防範措施。首先是手動退出現有的廣告群組，以停止接收垃圾訊息並減輕手機負擔；其次是採取「治本」行動，找出並刪除將長者拉入群組的聯絡人，解除好友關係以防對方再次拉人入群；最後是從源頭切斷騷擾，提醒長者在日常生活中保持警覺，切勿因街頭推銷的小便宜而隨意掃描二維碼並添加陌生「企業微信」為好友，以免個人聯絡方式遭濫用。

資料來源：羅湖發布＠微信公眾號