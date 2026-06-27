北上華強北¥30換iPad Mon貼 港人慘歷2小時「維修大龍鳳」網民： 衰過去先達

北上維修電子產品雖然價格具吸引力，但消費者需慎防潛在陷阱。近日，有港人就在深圳華強北疑遭不良商戶欺騙，經歷了一場歷時2小時的「維修大龍鳳」。事主原本僅打算為iPad更換屏幕保護膜，最終卻演變成機件短路及前置鏡頭報廢，事主無奈當作「買個教訓」。

港人深圳華強北 ¥30換iPad Mon貼變換屏 維修費倍增

日前，有網民在社交平台群組「深圳大灣區好去處開心share 」上分享，指前往深圳華強北一家維修店，打算為兒子的平板電腦（iPad）更換屏幕保護貼，卻遭遇連串不愉快的經歷。

事件起初，事主向店方詢問價格，雙方以人民幣30元成交。然而，店員拆開設備後隨即表示「內屏都爛咗」，建議事主一併更換以免設備「容易入水」。事主本著「一次過搞掂」的心態，最終以200元連包膜的價格同意維修。當時負責維修的年輕店員聲稱需前往分店領取零件，並承諾「半個鐘搞掂」，很快便會完成。

藉詞入水、短路 過程惹零件掉包疑慮

豈料，維修超過半小時後，店員在維修過程中聲稱「唔小心整到水」，需要將零件帶往分店進行檢測，並要求事主在屏幕上簽名作實。事主形容當下的感受：「呢一刻我有啲驚喇」。其後，店內的老闆介入，經過一番檢查後聲稱設備已出現「短路」，並表示會「免費幫我哋維修」。

原本簡單的換Mon貼服務演變成機件損壞，事主一行人心生不忿，遂與老闆發生爭執。老闆竟態度強硬回應：「我依家都免費同你維修喇仲想點」，更因不滿事主等的催促，故意吩咐店員將設備「擺到晏晝慢慢嚟」。事主稱，維修過程中店方需將設備的一半機身帶走檢查，令其十分擔憂對方會否暗中「換機入面嘅原裝零件」。

耗時2小時 終發現前置鏡頭報廢

最終事件擾攘至下午三點多才結束。最令事主感到「最激氣」的是，取回的iPad被發現「自拍嗰個鏡頭係用唔到」。事主兒子見狀反過來安慰事主，而事主家人最終無奈表示當作「買個教訓」。

網民提醒防範常見套路 ：打開後都會話有其他問题

事件引發不少網民對內地電子產品維修店鋪操守的討論，不少人認為這類事件是常見維修陷阱套路「打開後都會話有其他問题」，然後藉故拖延或加價；亦有網民直指事主「唔ｘ識窿路去華強北整機」，甚至形容情況比在本地先達廣場維修更差。

此外，有熟悉維修的網民提醒，更換屏幕正常需待膠水乾透，直言「30分鐘一定唔得～最少2小時」；更有部分網民則表達了對隱私的關注，擔憂在這種不良維修過程中，設備內的個人資料會否遭到外洩。

港人遇糾紛可致電深圳市消費者委員會「粵語專席」

針對深圳遇到的消費糾紛, 有網民就直接建議可向深圳市消費者委員會投訴。深圳市消委會設有966315「粵語專席」消費投訴諮詢熱線。消費者如在使用商品或者接受服務，認為權益受到侵害時，可於工作日上午9時至中午12時，下午2時至下午5:30撥打966315熱線求助。

資料來源：深圳市市場監督管理局、深圳大灣區好去處開心share

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