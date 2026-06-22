以為執到寶？港男2500人仔租深圳「最貴富豪區」？網民放大窗外一睇 揭驚人真相｜Juicy叮

一位在深圳工作的港人分享自己「終於搬去深圳住」，並表示「週末或者有event再返香港」，最引人注目的是，他提到住所在「南山區每月2k5人仔」，並感嘆「不過終於有私人空間」，南山區是深圳公認樓價最高的核心區域，竟有如此便宜的租價引發網民熱議，其後在樓主分享的單位影片中發現真相。

開箱深圳「蝸居」 麻雀雖小五臟俱全

樓主上載的影片可見，這個月租僅2500元人民幣的單位是一個現代化的開放式Studio，單位以淺色木地板配上白色牆身，進門可見一個小巧的廚房區域，設有洗手盤、儲物櫃及一部洗衣機。

客廳與睡房合二為一，米白色的床旁邊放置了一張同色系的梳化，樓主特別展示了床下的儲物格，盡顯慳位智慧。單位連接一個小露台，可以晾曬衣物。從露台向外望，景觀非常開揚，遠處可見海景及城市建築，但近景則是大片待開發的土地及地盤。

「南山2500蚊」？網民質疑 樓主解畫

帖文一出，「南山區」與「2500元月租」馬上引起網民們的高度關注，眾所周知，南山區是深圳的經濟重鎮，樓價與租金均屬高水平。不少網民對於可在此「最貴地段」以2500元月租單位表示強烈質疑，直言「南山2500？邊度？」、「南山翻一倍價錢差不多」，有網民更斷言「南山等於香港九港島豪宅區，分分鐘仲貴過香港，你呃人唔識啊？」，認為這個價錢絕無可能。

面對排山倒海的疑問，樓主其後回應，解釋自己住的是「公司宿舍」，而他有朋友在「深圳西鄉、上川」一帶租屋，價錢也大約是2500元人民幣。精明的網民憑著窗外景觀及樓主的線索，很快就「踢爆」單位的真正位置，有網民指出，單位疑似位於寶安區的「會展灣水岸」，鄰近深圳機場，並非傳統意義上的南山中心區，留言道：「寶安區扮南山區」，另有網民更附上租屋平台的截圖，顯示該屋苑一個34平方米的單位，標價為2300元，標示「首月立減230元」後為2070元，與樓主所說的租金水平相符。

網民大讚移居深圳值得：加上交通費都平過香港住

樓主所謂的2500元租南山區雖屬「美麗的誤會」，但不少網民認為，即使單位位於寶安區，性價比依然極高。有網民感嘆：「2.5k就冇乜要求啦，香港住劏房閒閒地都3.5-4.5k，仲要望唔到景兼長期up味，有命都會屈到病。」有網民更精明地計算，認為即使加上交通費，也「仲平過香港住呢啲單位+車費，香港呢類樓可能都平則要12-13k」。

不過，有網民亦認為單位太小，稱「返大陸都住咁細？」，但隨即被反駁「兩千幾蚊，南山區，好便宜㗎啦，一個人，你要租四房住？」。

來源：foofoo.chin＠Threads