日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮

面對香港租金居高不下，在北上熱潮下，開始掀起一股「香港返工深圳租樓」的熱潮，有港女在社交平台發文，分享自己搬到深圳居住3年、每日返港上班的真實體驗，她由福田搬到羅湖，最後定居深圳北，並以過來人身分大推深圳北的生活質素，但認為有一類人不適宜，她又分享其「小紅書搵樓」心得。

日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技↓↓↓↓

這位港女在帖文中大方分享了自己現時的居住環境，重點推介深圳北的交通與生活配套，她表示該區有高鐵直達香港，通勤十分方便，而且無論是搭車去南山、福田還是羅湖都相當近。

港女住勻深圳：24小時美團外賣「真係好方便」

對於追求便利的香港人來說，她特別提到「美團24小時外賣都真係好方便」，強調不僅僅是叫外賣，連生活用品、藥房等都能全天候送到門口。

最令網民震驚的，莫過於她現時的租金與居住面積，她透露現時租住的單位「租金都算平7千幾，900幾呎3房」，不僅自己住得舒適，放假帶愛犬出去玩亦非常開心。

大曬King Size床：喺香港真係難做到

從她隨帖文上載的多張家居照片中，更可清楚感受到那份香港難求的空間感，她分別從左右兩邊拍攝大廳畫面，左邊的視角展現了極其寬敞的客廳，即使放置了一張大型舒適的沙發以及電視櫃後，中間依然有極大面積的走動空間。

而右邊的角度則展現了屋內開揚的採光設計與現代簡約的裝修，整體佈局毫無壓迫感，完美告別了香港蝸居的「窒息感」。

睡房的相片更是惹不少本港網民羨慕，相中映入眼簾的是一張霸氣十足的King Size大床，床的三邊依然有極闊落的下床空間，完全沒有香港常見的「三邊落床即貼牆」的窘境。

日捱通勤3小時？樓主親解「坐火車省錢秘技」

不過，這種「神仙級」的居住環境背後，卻隱藏著漫長的通勤時間，樓主坦言自己每日往返香港上班，單程需時約1.5小時，來回足足要3小時。

有網民立刻替她計數，若乘搭高鐵每日來回車費需160元人民幣，直呼車費極「甘」，樓主則親自解畫，指自己多數坐火車，每日交通費大約80元人民幣，更分享中國鐵路有推出針對跨境通勤族的「30日定期票」，能省下不少車費。

提醒一類人可能不適宜「香港返工深圳住」

面對網民質疑「來回都3個鐘，點接受到」，她豁達地回應：「俗語有話食得鹹魚，抵得渴。最緊要係習慣便好，雖然有好多時都想裸辭。」

雖然樓主港深來回住得舒適，但亦提醒一類人可能不適合，在回應網民問生活費是否低於香港，樓主答道：「係 ，但如果會想生小朋友就一定係香港」，她在帖文中亦直言：「我覺得整體係唔計劃生小朋友嘅情況下深圳都幾適合生活！」換言之，她認為計劃生小朋友的人似乎要像她深港兩地走不太適宜，樓主亦坦言，如果未來打算生小朋友，就一定會搬回香港。

網民：同天水圍返工差不多

帖文引發熱議，部分網民對7000多元人民幣的租金表示質疑，認為在深圳來說已經算貴，甚至有人提出新界村屋也能找到相近價位的租盤，樓主則反擊指，在香港要租同等質素的三房單位「無2萬5都租吾到」，除非搬到大西北或村屋，但交通同樣不便。

有網民亦力撐樓主，指出在香港由荃灣搭車到將軍澳上班，隨時也要一個半小時，認為樓主的通勤時間「同喺天水圍出九龍冇分別」。

公開「小紅書搵房」兩大秘訣

另外，看到如此高質素的居住環境，不少網民紛紛留言「跪求搵房攻略」，羨慕地表示「唔知點開始第一步」。樓主對此大方公開自己的「小紅書搵房心得」，傳授北上尋找優質盤源的兩大實用秘訣。

首先，樓主直言「小紅書幫到你」，她透露自己會「長期捕住小紅書」留意有沒有心儀的房源。一看到滿意的單位，就會立刻截圖。其次，樓主再建議，不需要自己盲目去找無數個內地中介，而是「跟開一個 Agent 睇啱就問佢有冇呢個盤」，因為內地中介為了做成生意，即使自己手上沒有該盤源，也會因為想開單而主動聯絡放盤的中介進行「合作看房」，這樣既安全，又能約見業主直接面談。

此外，樓主在文中使用了「通勤」一詞，惹來部分網民嘲諷她，甚至有網民留下不友善言論。但隨即有大批網民為樓主平反，指出「通勤」一詞其實源自日文漢字，認為部分港人大驚小怪，樓主亦表現得一笑置之回應：「無所謂啦。」

來源：regina__c0＠Threads

延伸閱讀：內地一城市成港人躺平聖地？4大優點獲激讚：可過半退休生活 網民：非真躺平僅試錯成本低

