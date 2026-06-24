公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引

公屋世襲制？子女能否繼承公屋一直以來都是不少人的謎思，有人甚至認定公屋採用「世襲制」。日前，有公屋戶於社交平台發文，奉勸如子女想世襲父母公屋戶籍，必須要「及早人生規劃」，惹來網民熱議，有人指出子女欲繼承父母單位，必耍符合1條件。詳情即看下文！

公屋世襲制？公屋戶勸子女欲「世襲」公屋：要及早人生規劃

有公屋戶日前於社交平台發文，奉勸子女如想「世襲」父母公屋戶籍，「一定要及早人生規劃」。樓主在留言區補充，得知鄰居兒子正是因為「沒有及早規劃」，以致當父親離世後，因資產超出限制而未能在單位繼續居住，「要尋找劏戶居住」，又指鄰居兒子「就算即時ATM撳晒所有錢出來」，也必定會被取消居住資格。

帖文引來網民熱議，直指目前公屋戶籍編制已不存在「世襲」，「唔好玩吖，今日2026年公屋無世襲！」又表示只有配偶方能繼承公屋戶籍。另外，有人表示如戶主兒子想續住公屋，必須重新經房署審查及調遷至細單位。

房屋署指引列明 只有配偶可無條件繼承單位

根據房屋署發出的「戶籍資料變更」指引，租戶在入住公屋後，如家庭狀況有所變更，必須立即通知所屬屋邨辦事處／分區租約事務管理處，以便更新有關記錄。當中就「批出新租約政策」一項明文顯示，「公屋戶主去世或遷出後，單位的租約可無條件地批予在單位內居住亦是認可成員的戶主配偶」，而配偶以外的其他認可成員，需接受「全面經濟狀況審查」（包括入息及資產審查）及「住宅物業權審查」，以釐定批出新租約的資格及應繳的租金水平。

據「批出新租約政策」中顯示，在單位內居住的認可成員就「全面經濟狀況審查」，家庭入息不能超逾公屋入息限額5倍，及家庭總資產淨值不超逾公屋入息限額 100倍。另外，亦需履行署方訂立的「富戶政策」，如家庭入息限額超過房署要求的限額，住戶需按署方要求繳交倍數租金。

文：TF

資料及圖片來源：公屋討論區-香港facebook群組@Facebook、星島圖片庫、房屋署



