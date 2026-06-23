夏日消暑秘技｜水樽口太細冰塊塞唔入？日本節目教1招DIY「棒狀冰」 簡單物料輕鬆自製外攜冷飲

炎炎夏日，出門帶支冰水、凍飲最為消暑。但保溫瓶或膠樽口太窄，傳統方塊冰根本塞不進去，若果整枝飲品雪成硬凍，又要等待慢慢融化才能喝。日本晨間情報節目《ノンストップ！》（NONSTOP!）就分享了一個零成本的生活智慧，教大家用密實袋和即棄筷子輕鬆DIY「棒狀冰塊」。只需3小時，完美解決夏日帶凍飲出門的煩惱！

夏日出門帶凍飲必備！告別冰塊卡樽口/全樽變冰要等

日本電視台介紹了一個自製外攜冷飲的生活小妙招。 (電視截圖)

香港的夏天高溫動輒突破三十度，走在街上宛如置身巨型烤爐。不少香港人都習慣自備保溫瓶或購買樽裝水出門，希望能隨時喝一口冰涼透心的飲料來降溫。不過，每次準備出門時，總會遇到令人氣結的難題——雪櫃製冰格做出來的冰塊太大，而水樽的開口卻太小，硬塞進去不但弄得四周是水，冰塊甚至會卡在樽口動彈不得；若然將整枝飲品放進冰箱冷凍，又怕會雪得太硬難以進口，最終只能帶著室溫飲料出門。其實，只要改變一下製冰的方法，這個煩惱就能迎刃而解！

3招自製幼身冰條 隨時隨地享受冰涼

日本富士電視台的晨間情報節目《ノンストップ！》早前就介紹了一招超實用的生活小妙招。只需要利用一般家庭常見的幾樣簡單小物，就能輕鬆自製出能順滑跌入任何狹窄樽口的「棒狀冰塊」，整個過程「快靚正」，即使是不擅長做家務的讀者也能零失敗完成！這個DIY方法毋需購買特殊冰格模具，只需準備以下4樣物品：

密實袋（Freezer Bag）：1個 清水：適量 即棄筷子（割り箸）：數對 橡筋（輪ゴム）：數條

DIY冰條 3步製作教學：

第一步：注水入袋

打開密實袋，倒入大約三分之一滿的清水，然後平放擠出多餘空氣並將袋口封緊。注意水量不宜過多，以免冰塊過厚。

第二步：分間「冰條水道」

這一步是整個秘技的關鍵。將注了水的密實袋平放，取出即棄筷子，從密實袋的「外部」上下夾住袋身，並用橡筋在筷子兩端緊緊固定。重複此動作，利用數對筷子將密實袋劃分成幾個長條狀的空間。冰條的粗幼度根據筷子的密集程度而定，要多幼身可自行選擇。

第三步：冷凍成形

完成間隔後，小心地將整個密實袋平放入雪櫃的冰格，冷凍大約3小時。

待水分完全結冰後取出，拆除橡筋和筷子。此時袋內已形成一片預先分間好的薄冰，只需連著袋子用手輕輕一拗，就能輕鬆將它們「啪」開，變成一條條完美的棒狀冰塊！

這些修長的冰塊可以輕易滑入保溫瓶、運動水樽，甚至是樽口極窄的日式茶飲膠樽。以後無論是上班、上學還是去郊外遠足，都能確保飲品保持冰鎮狀態。若嫌冰水太源，更可將果汁、茶、咖啡等飲料製成冰條，加入飲品之中，絕對是夏日外出的最高享受！