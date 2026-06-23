抽濕機水箱倒水=已清潔？隨時滋生細菌兼發霉 電器行教3招清洗 留意1點免水箱變形

在潮濕的春夏季，抽濕機絕對是每個家庭不可或缺的「救星」。近日，有電器專門店在社交平台發文提醒，如果只是定時將抽濕機水箱的水倒掉，無法完全去除水垢，而抽濕機水箱內壁容易滋生細菌及發霉，因此必須做好定期清潔，同時分享3招定期清洗水箱的方法，更特別提醒市民在清潔時要留意一個細節，否則隨時會導致水箱損壞變形。

抽濕機水箱倒水=已清潔？隨時滋生細菌兼發霉 電器行傳授3招清洗方法

不少市民在使用抽濕機時，往往忽略水箱的日常清潔。近日，有本地電器行在社交平台發文，指出「好多人以為抽濕機倒咗水，就等於清潔乾淨咗」。但實際上，水箱內壁容易滋生細菌、發霉，如果僅是將水倒掉，無法徹底洗走這些頑固污垢，甚至形成一層「滑潺潺」的生物膜，嚴重時無法單用清水，甚至一般清潔劑沖走。長此下去，除了有機會產生異味，當中的細菌或微生物霧化再噴回室內，長期吸入這些受污染的空氣，有可能影響健康。

對此，電器行分享以下3個簡單的抽濕機水箱清洗方法：

溫水加洗潔精： 清洗時，可加入溫水及幾滴洗潔精，並用海綿仔細刷洗水箱內壁、容易藏污納垢的死角和手柄位置。 白醋除臭去垢： 若水箱出現異味或有積聚水垢，使用以1:10比例調配的白醋與水，放在水箱內浸泡20分鐘，隨後用清水沖洗乾淨。 通風完全晾乾： 使用後，用乾布將水箱內外抹乾，並倒轉放在通風處，直至「完全晾乾」後才可放回機身使用。

日常去味或清潔可以白醋為首選，如水箱已出現發霉的情況，店方建議可以使用「1:99」稀釋漂白水清潔，浸泡約10分鐘即可，而清洗後必須徹底沖洗至完全無味，避免下次開機時「漂白水味吹滿全屋就大鑊啦」；店方又強調，抽濕機應保持一至兩星期清洗一次的習慣，如抽濕機為每天使用，則最好維持一星期清洗一次。

清洗時切勿觸碰2大禁忌

在進行水箱清潔時，店方特別提醒要留意兩大「禁忌」，否則會直接影響抽濕機的運作：

切勿使用熱水清洗： 高溫會導致塑膠材質的水箱出現冷縮熱脹，極容易引致水箱「損壞變形」，甚至無法裝回機身。

切勿拆除感應浮球： 水箱內通常設有感應水滿的「塑膠浮球」，清洗時千萬不要將其拆除，否則抽濕機將失去水滿自動停機的功能，隨時引致漏水。

來源：bbe.hk@Threads

文：LW