灣仔京東MALL開幕即排長龍！佘詩曼親臨撐場 3萬呎巨舖主打「土豪式」買電器 家電半價起+Apple手機全場9折

灣仔京東MALL開幕｜受全城矚目的香港首間「京東MALL」實體門市，已於今日（6月18日）在灣仔正式開業。這間面積達3萬平方呎的大型旗艦店，於首日營業特別邀請了知名藝人佘詩曼出席慶典，更推出家電低至半價、Apple手機全場9折等的開張限定折扣，以及可以隨時坐下休息的周邊配套，為本港消費者帶來前所未有的「土豪式買電器享受」。

灣仔京東MALL今日開幕！佘詩曼親臨撐場 開幕Apple手機全場9折

京東MALL 3萬呎旗艦店 破格「先試後買」體驗

經過連日來的倒數預熱，大型實體家電店——灣仔京東MALL今日正式開幕。為了慶祝這個具里程碑意義的時刻，官方特別邀請了人氣女星佘詩曼親臨現場參與盛大的開幕儀式，氣氛相當熱鬧。

全新旗艦店佔地達3萬平方呎，匯聚了眾多國際與內地知名科技品牌的3C電子產品、家庭電器及生活家品，規模於全港專門電器零售業中數一數二。該店更顛覆了以往一般的網購模式，主打「先體驗、後下單」的購物概念，顧客可親自於店內測試產品的實際功能及觸感，其後再決定於門市直接購買抑或透過網上落單。

8大主題專區 「土豪式」買電器享受

從店舖導覽圖可見，店內突破常規零售佈局，精心劃分為A至H區等多個主題專區，如生活電器、家庭及廚房電器、電視及音響、電腦及數碼智能產品等，並設有香港限定展區，將擁有百年歷史的香港標誌性「叮叮車」元素完美融入現代科技場景，供顧客在選購心儀商品時拍照留念。

早前報道：直擊灣仔京東MALL香港首店！3萬呎旗艦店6.18開幕 必睇9大亮點 全店免費試用再買 新張優惠送平板/電飯煲

京東MALL 5大分區介紹：

為提升顧客的整體服務體驗，京東MALL更推出了一系列免費福利。凡到訪門市的顧客，均可享有免費手機貼膜服，並能夠於咖啡區享用即磨咖啡，亦可隨時前往配備舒適梳化的休息區稍作歇息。與此同時，各個體驗區均全面開放予大眾使用，顧客可以免費在電競區暢玩遊戲，或於按摩椅專區試坐最新型號的按摩產品。

1. 熱血電競區（S-6/S-7）

此區域專為電子競技設置，展示了多款高階電玩裝備，當中包括專業級電競椅及高刷新率顯示器。參觀者可於現場實際操作相關設備，並進行遊戲體驗。

2. 精緻咖啡區（A-6/A-7）

本區以現代生活空間為設計概念。參觀者可以在現場品鑑咖啡的同時，參觀並挑選各類型具設計感的現代化家庭電器。

3. 按摩椅體驗區（S-1/S-2）

為提供休息空間，此區域展出了最新型號的智能按摩椅。參觀者可於現場親自試用，體驗設備提供的全身放鬆及舒緩功能。

4. 私人投影體驗區（S-5）

本區專注於呈現家庭影院的視聽效果。參觀者可在此親身觀賞大型投影螢幕所帶來的視覺體驗，以及配套的專業音響設備。

5. 特色叮叮車區（攤位 S-3）

此為具有香港本地特色的專題區域，設計上將百年傳統電車的歷史元素與現代科技技術相結合，是會場內的主要視覺焦點及攝影熱點。

開幕優惠Apple手機全場9折 過百件家電半價起

為配合正式開幕，由即日起至6月21日，京東MALL推出了一系列重磅開幕優惠。當中最矚目的，絕對是全場Apple手機均以9折的超震撼折扣發售。此外，場內更精選了過百款商品，以低至半價發售。為確保顧客買得安心，京東更推出「買貴雙倍賠」的價格保障承諾，若顧客發現指定商品買貴，官方將提供雙倍差價的補償。

同時，為慶祝「京東MALL」香港首店盛大開幕，官方於6月18日至6月21日期間更推出限時四天的門市專享好禮：

掃碼即領滿減券： 「家電產品滿減」：消費滿 $2,000 即可減 $200 「通訊數碼滿減」：消費滿 $2,000 即可減 $100

家電品類滿額送禮： 單件買滿 $2,999 送「循環扇」 單件買滿 $5,999 送「電飯煲」 單件買滿 $9,999 更免費送出「小米平板」

手機及電腦滿額送禮： 手機單件買滿 $3,000 或以上送「外置充電器」 筆記本電腦單件買滿 $4,000 或以上送「電腦支架」 (指定型號除外)



如何以公共交通前往灣仔京東MALL?

對於計畫前往京東MALL灣仔分店的消費者，《星島頭條》以下整理了兩條最便捷的港鐵步行路線建議，方便顧客快速掌握行程並抵達目的地。

兩大建議步行路線：

經由港鐵會展站出發： 從會展站的A3出口離開後，可直接行經相連的行人天橋。此路線為目前最快速的選擇，步行時間僅需約3分鐘即可直達門市。

經由港鐵灣仔站出發： 訪客亦可選擇由灣仔站的A5出口離開，隨後沿著接駁的行人天橋步行前往，全程預計需時約10分鐘便能抵達商場。

京東MALL灣仔分店路線圖

京東MALL（香港灣仔店）

地址：灣仔港灣道28號灣景滙2樓全層

營業時間：10:30am - 8:30pm

資料來源：香港京東Mall