京東Mall灣仔店開幕造勢！「包站式」大紅廣告強襲金鐘港鐵站 網民審美標準掀兩極熱議

每有大型商業品牌開業，其廣告宣傳往往成為大眾焦點。近日，有內地網民途經金鐘港鐵站時，遇上為灣仔「京東MALL」開幕造勢的「包站式」實體廣告。事主對車站內高飽和度的紅色設計感到強烈視覺衝擊，形容為「一種被強行扒開眼睛的感覺」，該帖文隨後在社交平台上亦引起不少內地網民的討論。

京東MALL進駐香港 搶眼大紅廣告鋪天蓋地進佔金鐘站

「京東MALL」香港首間線下實體店即將進駐灣仔，並定於6月18日正式開幕。為隆重其事，店方近日於全港島、九龍及新界多區投放大量紅底白字的實體廣告，覆蓋港鐵站、巴士車身、大廈外牆及大屏幕等。其中，客流量極大的金鐘港鐵站更出現了「包站式」的宣傳，全站充斥着「京東」吉祥物卡通小狗 Joy ，以及「買貴雙倍賠」、「爆款5折」等開業優惠口號。

廣告呈現「內地式審美」網民：鋪天蓋地的高飽和宣傳

在內地社交平台小紅書上，有人對竟在香港遇到與國內類似的宣傳手法感到相當驚訝。事主形容，這場發生在金鐘港鐵站的造勢是「鋪天蓋地的高飽和宣傳」。京東標誌性的大紅色充斥着整個車站空間，事主形容該顏色不僅「吸睛和刺眼」，更給人「一種被強行扒開眼睛的感覺」。

事主表示能夠理解這種搶眼的設計，表示確實「達到了宣傳京東mall香港店的傳播目的」。在總結對事件的意見時，事主亦提出善意的建議，認為品牌在未來策劃時「也需要結合一下勞動人民對於美育/審美的需求」，以進一步提升觀感 。無論如何，事主最後仍祝願該店面開業順利。

震撼視覺引熱議！網民：不失為一個抓眼球的方法

宣傳無疑成功為「京東MALL」的開幕製造了龐大曝光率，其大膽且具震撼力的視覺設計引發網民熱烈討論。網民的意見普遍趨向理解與正面，不少人表示「感覺挺好的」、「我覺得挺正常的」；有網民指出這種風格在內地地鐵是「常態」，認為這次使用的色調已經相對協調；也有人稱讚設計雖然讓人聯想到「00年代報紙廣告每周全版特價」，但無可否認其「信息很清晰」，確實是「一個抓眼球的方法」。

資料來源：爱吃馒头兔＠小紅書