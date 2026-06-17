康文署筍工推介｜兼職球場助理時薪達$72 中五學歷即可申請 負責查飛/帶位/活動前後準備

康樂及文化事務署（康文署）近日為香港大球場公開招聘兼職「球場助理」，主要負責解答查詢、查飛帶位及人群控制等工作，時薪定為$72。這份兼職職位的入職門檻相對親民，僅需中五學歷即可申請，受聘者不但能親身感受大型體育賽事或娛樂活動的現場氣氛，更為有意投身顧客服務及場地管理行業的人士，提供了一個累積實戰經驗的絕佳就業機會。

時薪達$72！康文署招聘兼職球場助理 中五學歷即可申請

時薪達$72！康文署招聘兼職球場助理 中五學歷即可申請

康文署球場助理 負責查飛/帶位/活動前後準備

根據康文署公布的招聘詳情，兼職「球場助理」的職位主要派駐於香港大球場的戶外範圍工作，但若因運作需要，受聘者亦會被安排至旺角大球場或掃桿埔運動場執行職務。球場助理的工作範疇多元，前線工作包括解答查詢、提供帶位及顧客服務；同時亦需協助於活動前後進行場地配套設施的臨時設置和準備工作。此外，助理要協助執行保安、人群控制，以及維持體育場規例。

署方在招聘帖文中特別備註，受聘者工作環境多變，或須於戶外範圍、受惡劣天氣或音響效果影響的環境下工作；同時體能亦有一定要求，執行職務時或須上落陡斜梯級、長時間站立或步行巡邏。

中五學歷即可申請 具備急救證書獲優先考慮

在申請資格方面，這份非公務員合約職位的入職門檻相對親民，申請人須完成中五課程或具同等學歷，具備最少一年的兼職工作經驗，並能操良好廣東話、英語和普通話。若具有帶位、保安、顧客服務工作或協助籌辦康樂活動經驗，或持有有效急救證書者，可獲優先考慮。

受聘者將按非公務員合約條款受聘24個月。值得注意的是，當值時間需配合節目安排，受聘者須於節目前、當日及節目後執行職務，並須接受不定時及輪班工作安排，當中包括星期六、日及公眾假期。

球場助理（香港大球場兼職職位）申請手續與詳情

面試安排

通知時間：合資格者通常於截止申請後4至8星期內接獲書面面試通知。

暫定面試日期：2026年7月下旬至8月中旬

面試地點：香港大球場

出席要求：必須按通知信列明的時間出席，缺席者作落選論。

惡劣天氣安排： 如面試當日早上 7 時正已發出 8 號或以上熱帶氣旋警告信號及／或黑色暴雨警告，當天面試將會延期。 署方會盡快通知新訂的面試日期及安排。



查詢方法

地址：香港掃桿埔東院道55號香港大球場

電話：2895 7926

資料來源：康樂及文化事務署