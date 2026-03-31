睇表演筍工？康文署招聘兼職帶位員 時薪$70負責帶位/派場刊

不少人尋找兼職時，都期望工作能帶來額外樂趣。近日，康樂及文化事務署（康文署）招聘「兼職帶位員」，就令無數熱愛表演藝術的網民大感興趣。該職位時薪$70，中學文憑五科合格即可申請，職位內容與表演場地關係密切，不少網民想像成「睇表演筍工」。

康文署招聘兼職帶位員 時薪$70負責驗票/帶位

康文署正聘請兼職帶位員。

康文署近日刊登招聘廣告，以時薪$70聘請「兼職帶位員」，負責在轄下指定場地提供服務。廣告列明申請人須具備香港中學文憑或會考五科合格的學歷、至少一年全職工作經驗及流利兩文三語等條件。

康文署「兼職帶位員」

薪酬： 時薪港幣 $70

入職條件： 學歷： 香港中學文憑(DSE)或會考(HKCEE)五科達標，包括中、英文科。 最少1年全職工作經驗（具帶位經驗者優先）。 能讀寫中、英文；操流利廣東話、英語及普通話。



主要職責： 負責驗票、派發場刊、帶位及管理人群。 在較幽暗環境及陡斜梯級上工作。 協助執行場館規則。



備註： 須輪班及不定時工作（包括晚上、週末及公眾假期），或需工作至凌晨。 工作期間須長時間站立或步行。 必須穿著制服。



申請方式： 透過公務員事務局網站的「G.F. 340」系統作網上申請。 截止申請日期： 2026年4月10日 招聘詳情 >>按此<<



網民讚絕世筍工？ 惟1點要留意......

對於這份工作，不少網民趨之若鶩，認為是「超夢幻嘅理想工作」、「荀工」，紛紛表示「細細個已經想做」，好奇「點樣可以做呢份工，日日免費睇演唱會？」。

不過亦有自稱有經驗的網民點出，實際情況不一定如想像中美好。一位自稱「做過幾年」的前員工更表示，負責的節目非常多元化，有可能遇上「佛教儀式，同鄉會聚會，大學畢業典禮」，甚至是「折子戲，大媽金曲果啲」，形容「聽到你想死」。此外，長時間站立令不少人直言「企到腳都跛」，工作並不容易。



