Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

睇表演筍工？康文署招聘兼職帶位員 時薪$70負責帶位/派場刊

生活百科
更新時間：19:29 2026-03-31 HKT
發佈時間：19:29 2026-03-31 HKT

不少人尋找兼職時，都期望工作能帶來額外樂趣。近日，康樂及文化事務署（康文署）招聘「兼職帶位員」，就令無數熱愛表演藝術的網民大感興趣。該職位時薪$70，中學文憑五科合格即可申請，職位內容與表演場地關係密切，不少網民想像成「睇表演筍工」。

康文署招聘兼職帶位員 時薪$70負責驗票/帶位

康文署正聘請兼職帶位員。
康文署正聘請兼職帶位員。

康文署近日刊登招聘廣告，以時薪$70聘請「兼職帶位員」，負責在轄下指定場地提供服務。廣告列明申請人須具備香港中學文憑或會考五科合格的學歷、至少一年全職工作經驗及流利兩文三語等條件。

康文署「兼職帶位員」

  • 薪酬： 時薪港幣 $70 

  • 入職條件：

    • 學歷： 香港中學文憑(DSE)或會考(HKCEE)五科達標，包括中、英文科。

    • 最少1年全職工作經驗（具帶位經驗者優先）。

    • 能讀寫中、英文；操流利廣東話、英語及普通話。

  • 主要職責：

    • 負責驗票、派發場刊、帶位及管理人群。

    • 在較幽暗環境及陡斜梯級上工作。

    • 協助執行場館規則。

  • 備註：

    • 須輪班及不定時工作（包括晚上、週末及公眾假期），或需工作至凌晨。

    • 工作期間須長時間站立或步行。

    • 必須穿著制服。

  • 申請方式：

    • 透過公務員事務局網站的「G.F. 340」系統作網上申請。

    • 截止申請日期： 2026年4月10日

    • 招聘詳情 >>按此<<

 

網民讚絕世筍工？ 惟1點要留意......

對於這份工作，不少網民趨之若鶩，認為是「超夢幻嘅理想工作」、「荀工」，紛紛表示「細細個已經想做」，好奇「點樣可以做呢份工，日日免費睇演唱會？」。

不過亦有自稱有經驗的網民點出，實際情況不一定如想像中美好。一位自稱「做過幾年」的前員工更表示，負責的節目非常多元化，有可能遇上「佛教儀式，同鄉會聚會，大學畢業典禮」，甚至是「折子戲，大媽金曲果啲」，形容「聽到你想死」。此外，長時間站立令不少人直言「企到腳都跛」，工作並不容易。


同場加映：小紅書博主實測香港「0元睡」？旺角公園/尖沙咀海旁最好瞓？列2點感震驚 網民：不懂有何意義

 


 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者深水埗冰室每日2蚊買白飯 店員1秘密舉動守護尊嚴 網民：真心respect｜Juicy叮
長者深水埗冰室每日2蚊買白飯 店員1秘密舉動守護尊嚴 網民：真心respect｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
佳宝超市全場8折再度加碼！復活節限時12日優惠  凍肉/蔬果/米/油/飲品勁減
佳宝超市全場8折再度加碼！復活節限時12日優惠  凍肉/蔬果/米/油/飲品勁減
生活百科
7小時前
施明離世丨難忍李家鼎性格火爆 離婚後獨力帶子赴美 堅拒復合直認難做朋友：只係嗰仔嘅爸爸
施明離世丨難忍李家鼎性格火爆 離婚後獨力帶子赴美 堅拒復合直認難做朋友：只係嗰仔嘅爸爸
影視圈
6小時前
灣仔83年老店「馮良記表行」結業 知名勞力士代理 見證本地鐘錶史 網民：時代的終結
灣仔83年老店「馮良記表行」結業 知名勞力士代理 見證本地鐘錶史 網民：時代的終結
生活百科
9小時前
施明離世丨曾為李泳豪與楊思琦開火贈四字佛偈暗藏玄機 晚年卻因新抱與兒子產生嫌隙
施明離世丨曾為李泳豪與楊思琦開火贈四字佛偈暗藏玄機 晚年卻因新抱與兒子產生嫌隙
影視圈
4小時前
施明離世享年74歲 兒子李泳漢遺憾未能送別媽媽：仲想同佢走埋落去
01:34
施明離世享年74歲 兒子李泳漢遺憾未能送別媽媽：仲想同佢走埋落去
影視圈
18小時前
施明離世丨出身演藝世家與華娃黃霑鄧梓峰屬親戚 身手了得曾為史泰龍任女保鑣
施明離世丨出身演藝世家與華娃黃霑鄧梓峰屬親戚 身手了得曾為史泰龍任女保鑣
影視圈
7小時前
中年漢石鼓洲地盤猝死｜死者曾OT至午夜 無得食午膳 遺孀哭崩：無端端就走咗！
01:30
中年漢石鼓洲地盤猝死｜死者曾OT至午夜 無得食午膳 遺孀哭崩：無端端就走咗！
突發
20小時前
何超瓊入稟高院求禁女子陳芃余騷擾及恐嚇，亦不得接近美高梅及信德集團辦公室。資料圖片
何超瓊入稟高院求禁女子陳芃余騷擾及恐嚇 亦不得接近美高梅及信德集團辦公室
社會
3小時前
大快活長者優惠強勢回歸！復活節長假一連十日 憑咭即享$6現金折扣
大快活長者優惠強勢回歸！復活節長假一連十日 憑咭即享$6現金折扣
飲食
2026-03-30 15:24 HKT