中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響

為配合中國內地的合規經營要求，堵塞內地用戶「翻牆」漏洞，中國移動宣布由2026年6月17日（三）起，旗下全線儲值卡及全球數據卡產品將不再支援於中國內地直接進行激活操作。用戶若計劃前往內地使用數據服務，必須提前在香港或海外地區完成指定的連網程序，以確保抵達後能順利使用通訊服務。

中國移動6.17起全面禁SIM卡內地激活 需提前72小時內香港插卡

中國移動6.17起全面禁SIM卡內地激活 需提前72小時內香港插卡

根據中國移動最新公告，2026年6月17日（三）起，含中國內地流量的套餐產品將不再支援在中國內地直接激活啟用。受影響的產品涵蓋中國移動全線SIM卡，當中包括港人熟悉的「鴨聊佳」等品牌。用戶若要在內地使用SIM卡，必須提前72小時內，於香港或其他海外地區插卡，並在成功連接到當地網絡訊號後保持3至5分鐘；若未能按要求提前插卡，抵達內地後SIM卡可能無法正常啟用。

提前激活不影響SIM卡套餐日數 eSIM/實名制維持不變

針對用戶擔憂提早插卡會否導致套餐提早扣除日數的問題，香港電訊與旅遊科技公司「Banana Wifi」便在社交專頁上澄清，由於相關中國內地SIM卡並不提供香港本地數據服務，因此在香港插卡，只能成功連接到香港網絡訊號而仍無法使用，在這種情況下，SIM卡套餐的有效日數，需待抵達目的地並正式接收當地網絡訊號後才起算。

值得注意的是，是次中國移動激活政策的調整只適用於實體SIM卡，而eSIM則不受影響，仍可於內地啟用，且套餐已成功啟用並處於有效期內，用戶即使往返內地多次都不需要重複做這個操作。此外，使用相關的中國內地SIM卡不需要進行實名登記，維持目前政策不變。

資料來源：中國移動、Banana Wifi