年過60歲退休夫婦輪候公屋5年終「上岸」 2原因望派東涌 網民稱「行運」：依家都係派東涌新樓

不少港人退休後會選擇申請公屋，希望為晚年覓得穩定安身的居所。近日，有年過60歲的退休夫婦在社交平台發文，稱自2020年起開始申請長者2人公屋單位，輪候5年終收到房屋署的「合格信」，好奇「一派」大概需要等候多久，更列出2大原因希望被編配到東涌區的公屋。帖文引來大批網民熱議，有人直言樓主「行運」，表示「依家都係派東涌新樓」，即看下文了解詳情。

年過60歲退休夫婦輪候公屋5年終「上岸」 2原因點名望派東涌區

近日，有網民在Facebook群組「公屋討論區」發文，指自己與伴侶現已退休，並於2020年滿60歲時立即申請輪候長者2人公屋。樓主表示，當初「聽人講話長者好快申請到」，惟最後仍需輪候5年，最終在今年4月中旬收到房屋署的信件安排「見主任」，並於6月初正式收到「合格信」（即已達輪候配房階段）！

眼見「上樓」在望，樓主興奮之餘亦感到焦急，「因為仲係捱緊貴租，想快啲上樓！」並向網民打聽「第一派」大約需要等待多長時間，「想問一派大概要等幾多個月？」最後樓主透露，最希望能夠獲派東涌區的公屋，「希望入東涌會快啲派到， 因不用再工作，而且去機場同港珠澳口岸方便啲。」

網民稱「行運」：依家都係派東涌新樓

帖文引起網民熱議，不少網民祝福樓主成功「上岸」，「你地行緊運，依家都係派東涌新樓」、「東涌適合退休」、「應該好快因晉東派緊。」也有網民回答樓主疑問，「我等咗一個月首派，三個月完成三派！」、「唔會好耐啦，我1月中收合格信，2月頭已經收到第一派通知」、「大約個半月上下。」

目前，符合長者申請人的優先配屋計劃包括有「高齡單身人士優先配屋計劃」、「共享頤年優先配屋計劃 」及「天倫樂優先配屋計劃」。

高齡單身人士優先配屋計劃：專為58歲或以上單身人士而設，申請者在獲配單位時必須年滿60歲。

共享頤年優先配屋計劃：供兩位或以上年滿58歲長者（親屬或非親屬皆可）組成小組共同申請，配房時所有成員須年滿60歲，通常比一般家庭更快獲得處理。

天倫樂優先配屋計劃：合資格的核心家庭申請時包括至少一名年滿60歲的長者，便可獲優先編配公屋單位。申請人可選擇與長者同住於同一單位，或分別入住兩個就近的單位。

圖片及資料來源：Facebook@公屋討論區、房屋署

文：Y