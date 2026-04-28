港人疑惑申請公屋最佳時機？越早越好VS等58歲高齡資格 網民提1差異成關鍵影響

住屋問題向來深受港人關注，其中不少人會透過申請公屋，希望覓得安身居所。不過，面對長達數年，甚至數十年的輪候期，究竟何時才是申請公屋的最佳時機？近日，有港人在社交平台發文，好奇申請輪候公屋是「越早越好」，還是等待「58歲高齡資格」才遞交申請更佳。帖文引起網民熱議，有網民提醒1點有分別，「到時青年等到變中年。」即看下文了解詳情。

港人疑惑申請公屋最佳時機？越早越好VS等58歲高齡資格

香港寸金尺土，公屋被不少人視為「上樓」希望，惟目前有逾20萬人正在輪候公屋，一般申請者的平均輪候時間為5.1年。日前，有網民在Facebook群組「公屋討論區」中發文，表示一直對公屋的申請時機感到困惑，「是否越早申請越好，抑或等到58歲以高齡資格申請係最快。」

帖文引起網民熱議，有網民認為高齡人士輪候公屋有明顯優勢，「高齡上位，快過上樓！」、「58歲申請最快。」也有網民認為兩者差別不大，「高齡都唔係最快，一樣要等5、6年以上，除非你揀離島或新界區」、「識人申請咗2至3年，7X歲單人，仲未上到樓。」有網民則建議參加特快公屋計劃，「好彩咪有特快問題單位，只要你唔介意，如果唔係等到天荒地老青年變中年。」

網民提1差異成關鍵影響

有網民提醒，申請公屋最關鍵的分別在於「家庭隊」與「單人隊」，兩者在輪候時間上有一定差異，「其實一係家庭隊，一係單身長者隊」、「組個家庭隊幾年就有，單身排公屋就係悲哀」、「家庭隊就越早越好，1人申請的話，按年齡計分越遲越好，60+先上到樓。」

根據香港房屋委員會 （房委會）的公共租住房屋（公屋）現行申請制度，公屋申請主要分為三類：

一般家庭申請：以「家庭總人數」為申請單位，資格需滿足香港居留年期、入息及總資產限制，且全家不得擁有香港住宅物業。若家庭包含長者或初生嬰兒，更可較快獲得處理（「天倫樂」優先配屋計劃及「家有初生」優先配屋計劃）。

長者申請：必須年滿58歲，並在配屋時則必須年滿60歲。符合資格的申請，通常會比一般家庭申請較早獲得處理。

非長者一人申請：採用「配額及計分制」，分數會隨年紀及輪候時間累積，最後按分數排序分配單位。

圖片及資料來源： Facebook@公屋討論區、香港房屋委員會

文：Y