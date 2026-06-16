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WhatsApp新功能｜支援一機多號 簡單3步設定 自由切換工作、私人帳戶

生活百科
更新時間：13:00 2026-06-16 HKT
發佈時間：13:00 2026-06-16 HKT

過去要在同一部手機上切換WhatsApp帳戶，必須不斷反覆登出登入，或是索性每天攜帶兩部手機出門，非常不便。WhatsApp官方近日宣佈推出多重帳戶登入功能，用戶可在同一部手機內，同時登入並管理兩個帳號，完美將生活和工作分開。

WhatsApp全新支援一機多號 自由切換工作、私人帳戶

以往許多人擁有兩個WhatsApp帳戶的需要，一個專作私人親友聯絡，另一個則用來處理工作或公司訊息。在WhatsApp全新「雙帳號登入」功能下，用戶在同一部手機的應用程式內，就能快速於「私人帳號」與「工作帳號」之間自由切換。

要啟用WhatsApp雙帳號功能，用戶必須準備第二個有實名認證的電話號碼進行綁定，不能憑空由單一號碼創造兩個帳戶。此外，用戶需要具備第二張實體SIM卡，或是支援使用多張SIM卡或eSIM的設備。

針對同時管理兩個帳戶可能帶來的混亂，WhatsApp也在系統內建了獨立的管理機制。用戶可以在這兩個個別的帳戶中，完全獨立地控制私隱和通知設定，兩者互不干擾，例如私人帳號可以設定為僅限通訊錄內的聯絡人查看頭像與上線狀態，以保障個人私隱；而工作帳號則可以設定為完全公開，讓潛在客戶能更方便地與你聯繫。

3步設定完成WhatsApp雙帳號設定

設定雙帳號的過程非常快速簡單，請按照以下步驟操作：

  1. 打開官方版WhatsApp應用程式，並點擊進入「設定」頁面。
  2. 點選「新增帳戶」後再點擊帶有「+」的「新增帳戶」。
  3. 按照畫面上的指示，輸入你的第二個電話號碼，並接收SMS進行驗證。完成後，即可隨時在App內輕鬆切換兩個帳戶。

官方提醒切勿下載山寨版WhatsApp

市面上一直流傳許多聲稱可以「一機多號」的第三方修改版或山寨版WhatsApp，但WhatsApp訊息內含大量個人對話、相片、工作機密，甚至付款驗證資訊，使用來歷不明的仿冒App極大機會導致個人資料及私隱外洩。官方強烈提醒用戶，請只下載及使用官方版本的WhatsApp，確保訊息安全無虞不外洩。

 

資料來源：WhatsApp

 

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