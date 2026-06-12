WhatsApp將暫停支援多款舊iPhone！更新系統最低要求 做1步避免「失聯」 附受影響型號清單
更新時間：13:20 2026-06-12 HKT
發佈時間：13:20 2026-06-12 HKT
發佈時間：13:20 2026-06-12 HKT
WhatsApp是港人最常用的即時通訊軟件，日前Meta宣佈將於今年11月30日起，正式提高WhatsApp的系統最低要求，屆時多款舊iPhone將會被列入停止支援的名單！受影響的用戶將無法更新或繼續使用WhatsApp，必須做1步才可避免「失聯」！即看下文了解詳情及受影響型號清單。
WhatsApp將暫停支援多款舊iPhone！更新系統最低要求
隨着智能手機和作業系統的不斷演進，Meta會定期檢視並調整所支援的系統版本，以確保軟件的安全性及功能符合現代標準。近日Meta宣佈，自今年11月30日起，WhatsApp將更新系統最低要求，未來僅支援iOS 15.5和更新版本。
換言之，不論是iPhone還是iPad用戶，其裝置的作業系統必須升級至iOS 15.5或iPadOS 15.5或以上，否則將無法繼續運作WhatsApp。若裝置在期限後仍使用舊系統，將無法接收WhatsApp的系統更新，導致功能升級、錯誤修復等服務停用，最終甚至會完全無法開啟或使用WhatsApp。
做1步避免「失聯」 附受影響型號清單
以下為本次受系統更新影響的iPhone及iPad型號清單：
- iPhone：Phone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE 第1代、iPhone 7、iPhone 7 Plus
- iPad：iPad Air 2、iPad mini 4
持有上述裝置的用戶，記得要在11月30日前，將作業系統升級至iOS 15.5或以上版本。在期限內，WhatsApp亦會陸續向受影響的用戶發出升級提醒。若您的裝置因硬件限制而無法升級至iOS 15.5，則代表該裝置將無法再運行WhatsApp，屆時或需考慮更換較新合適的手機，以免影響日常溝通。
圖片及資料來源：WhatsApp
文：Y
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