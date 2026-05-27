iPhone一日狂耗50GB上網數據？用家無奈「點解無啦啦會咁」 網民猜測背後元兇：月頭都瀨過嘢

智能手機與日常生活息息相關，一旦流動數據突然耗盡，隨時令人大失預算。近日，有iPhone用戶在社交平台發文，稱新一個月的手機上網月費計劃在開始1天後，竟離奇耗盡50GB流動數據，向相關電訊公司查詢時，獲回覆指「呢個問題通常都係用iPhone，幫我唔到」。事件引起網民熱烈討論，更有不少「苦主」現身分享相同經歷，有網民拆解導致事件的兩大「元兇」，提醒用家小心避免中招。

iPhone一日狂耗50GB上網數據？港人無奈「點解無啦啦會咁」

該名網民在社交平台發文，表示日前突然在數分鐘內連續收到電訊商的短訊通知，指其上網月費計劃的流動數據已經用盡。事主對此大感震驚，立刻開啟電訊商的手機應用程式查閱，發現新一個月的月費計劃「啱啱先開始咗一日」，竟離奇消耗整整50GB的數據容量。

事主隨即致電相關電訊商的客戶服務熱線求助，惟當時職員僅表示「有呢個問題通常都係用iPhone」，並坦言無法提供協助。事主大感無奈，直言使用該電訊商及iPhone多年，不解為何會突然出現如此誇張的情況。

事主後來透露，電訊商致電回覆他稱檢查系統後未見異常，但有見事主為多年長期客戶，最終酌情「reset返50GB」予事主，事後亦急急「熄曬啲iCloud備份」以防萬一。

苦主湧現呻「月頭我都瀨嘢」 網民猜測元兇是……

帖文發出後，不少同為iPhone用戶的網民表示曾遇過同樣事件，有網民表示「Omg我幾個月之前exactly係你個case」，明明沒有更改過任何手機設定，卻突然被通知數據用盡。綜合網民的實測與分析，這類數據異常流失的情況，或與iPhone的雲端儲存系列iCloud設定有關，有網民表示「月頭我都瀨嘢，就係衰咗喺個iCloud手上」，也有人稱原本的數據計劃有15GB內地數據，一般可用半個月，「之前有一日突然間冇晒」，後來發現「原來我開着咗個iCloud，佢用我啲數據幫我Backup」，建議關閉iCloud的自動備份模式。

事主後來透露，電訊商致電回覆他稱檢查系統後未見異常，但有見事主為多年長期客戶，最終酌情「reset返50GB」予事主，並同時「熄曬啲iCloud備份」，以防萬一。

關閉iCloud自動備份模式步驟如下：

此外，有網民表示曾遇上同一問題，後來向電訊商求助，當時客服建議：「去手機設定set返唔好背景自動更新」，認為應用程式自動更新也是消耗數據的原因。熟悉手機操作的網民則建議事主，若要找出真正的「吸血鬼」，可以直接到iPhone的「設定」中點擊「流動網絡」，一目了然看到到底是哪個應用程式或系統服務耗用最多流動數據，從而對症下藥。

關閉應用程式自動更新步驗如下：

開啟「設定」，然後點一下「App」。 點一下 App Store。 開啟或關閉「App 更新項目」。

來源：Threads

文：LW