年度科技盛事Google I/O 2026大會揭幕，在長達兩小時的Keynote演講中，Google貫徹「AI-First」路線，發布了新一代Gemini 3.5系列模型、24/7工作的AI代理Gemini Spark，以及被喻為影片版Nano Banana的Gemini Omni，同時透過Gemini植入搜尋、辦公及眼鏡所有場景，將AI由輔助工具進化為核心大腦，以下為大家整理了各項重點技術，了解Gemini將會如何影響我們的日常生活及工作。

Google I/O 2026懶人包！AI代理接管生活 Gemini 3.5/Spark/Omni三大核心科技一文看清

Gemini 3.5系列：超強Flash版即日上架

Google正式發布新一代Gemini 3.5核心模型，當中主打輕量高效的Gemini 3.5 Flash即日向用戶免費開放，香港用戶現在打開Gemini App、Google Search已經用得到。據大會公布數據，新模型的資訊輸出速度比上代大幅提升，運算能加更勝Gemini 3.1 Pro，尤其處理複雜的程式碼生成，以及需要多步驟執行的AI代理（Agent）自動化任務，表現更為流暢。至於運算能力更強大的Gemini 3.5 Pro暫定6月登場。

Gemini 3.5 Flash：即日推出，Google強調是目前最強代理與編程模型，輸出速度快過Gemini 3.1 Pro。在程式碼生成與多步驟Agent代理自動化任務上表現極佳。

Gemini 3.5 Pro：官方預告要等到6月先推出。

Gemini Spark：24小時工作AI代理

Gemini Spark是一個真正在背後24/7工作的個人AI代理。

Gemini Spark基於最新Gemini 3.5模型。

一如OpenClaw，Gemini Spark能自動處理多步驟任務，並有Agent Payments Protocol防止AI自動付款。

Gemini Omni是多模態世界模型，打破以往文字、圖像與影片各自獨立處理的界限。

這可能是上班族最期待的功能！Gemini Spark是一個24小時不停工作的個人AI代理，不用打開手提電腦或手機，Spark依然在雲端後台執行被指派的任務，且能夠深度串連用戶的Gmail、日曆及Google Drive，自動追蹤重要郵件、整理會議摘要，甚至跨平台串接Canva或OpenTable等第三方程式，自動幫用戶排好整個星期的工作或預先通知餐廳訂枱，名副其實全天候助理，並會於下周率先供訂閱「AI Ultra」服務的美國用戶試用。

真Agent能力：基於Gemini 3.5，自動處理多步驟工作，如準備客戶會議資料。

全天候開工：24小時在雲端處理任務，自動按排行程與工作流程。

打通Google Apps：可以串聯你的Gmail、日曆、文件，自動追蹤郵件、整理會議記錄、甚至串接第三方App。

安全機制：為防止AI「暴走」，Google推出Agent Payments Protocol（AP2），設有消費限額同商戶白名單，現階段任何交易都須用戶確認。

Gemini Omni：對應多模態 語音剪片

Gemini Omni是多模態世界模型，打破以往文字、圖像與影片各自獨立處理的界限。

Gemini Omni能同時理解文字、圖像及聲音有元素，並直接生成影片。

Gemini Omni Flash可直接用文字或語音指令進行影片修改。

Gemini Omni Flash可直接用文字或語音指令進行影片修改。

今年在多媒體生成領域的重大突破，首推多模態世界模型Gemini Omni，這款新模型打破以往文字、圖像與影片各自獨立處理的界限，能同時理解所有元素，並直接生成影片。率先推出的Gemini Omni Flash更帶來革新的「對話式影片剪輯」功能，未來在製作影片或拍攝YouTube Shorts時，不再需要繁複剪輯技術，直接用文字或語音指令，如說出「幫我將背景轉成旺角街景」或「令畫面左邊架車開快一點」，AI就能即時理解並修改影片中的特定元素。

多模態世界模型：過去AI是文字歸文字、影片歸影片，Gemini Omni能同時理解文字、聲音、圖像並生成影片。

語音剪片：Gemini Omni Flash不但可生成電影級影片，還能直接用語音或文字對話方式修改影片。

Google Workspace：全面語音辦公

Docs Live今夏同步登陸Gmail及Keep。

Docs Live透過捕捉語音內容，將閣下靈感或想法生成完整充實的Google Doc。

針對商務及辦公市場，Google Workspace迎來近年最大升級，當中核心功能Docs Live，對懶得打字的用戶來說，現在處理文書，只需開啟語音，將腦海中零碎想法一口氣講出來，Gemini就會自動捕捉語音內容，進行邏輯梳理、排版，並在幾秒鐘內生成一份結構完整、內容充實的Google Doc文件。Google表示，這項強大的語音辦公功能將於今夏同步登陸Gmail及Keep，未來配合Gemini Spark，更能實現跨Sheets數據分析與自動發送報告的全自動工作流程。

Docs Live：只要開啟語音，把腦中想法全部講出來，Gemini就會自動梳理及生成結構完整Google Doc。

自動工作流：配合Gemini Spark能自動跨越Sheets、Gmail與Docs處理繁雜的後台任務。

Android XR：語音眼鏡秋季登場

Google聯手Samsung於秋季推出首款Android XR語音智能眼鏡。並由Gentle Monster及Warby Parker負責設計。

語音眼鏡可通過鏡頭分析眼前場景或物件，並透過語音跟用戶互動。

除了AI，Google I/O 2026宣布跟Samsung擴大合作，並於秋季推出首款採用Android XR系統的語音智能眼鏡，眼鏡設計交由Gentle Monster及Warby Parker負責，儘管是不設螢幕顯示的語音眼鏡（Audio Glasses），仍可透過語音跟AI互動，並可隨時叫Gemini幫忙認路、影相、播歌，又或翻譯文字。

設計：Gentle Monster及Warby Parker參與設計，外觀偏向時尚，由於沒有螢幕，機身更輕巧。

功能：透過Gemini AI可以影相、播歌、翻譯、亦可操控手機、智能手錶應用。

Google I/O 2026核心亮點概覽：

核心亮點 主要功能 上線時間 / 適用對象 Gemini 3.5 Flash 主打Agent與Coding，表現比Gemini 3.1 Pro更好 即日起全球免費開放 Gemini Spark 24/7雲端個人助理 下周開放美國AI Ultra訂閱者試用 Gemini Omni Flash 多模態影片生成與「對話式剪輯」 本周起陸續登陸YouTube / Gemini App Docs Live 靈感講出來即變文件 今年夏天推出 Android XR語音眼鏡 聯手三星，全天候語音助理 今年秋季登場

文：B1807

圖：Google