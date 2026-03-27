自從Google宣布Gemini將會登錄香港，首階段先開通網絡應用（Web App）後，本地用戶一直引頸何時不用再靠VPN。今日呢位最強AI助手正式登場，用戶終於可以「免翻牆」用到，iPhone用戶亦可率先下載App版體驗！立即睇5大必試實用AI功能，點樣幫你改善日常生活及提高工作效率。

Google Gemini正式開通！香港用戶解鎖5大實用AI功能 官方App率先登陸iPhone

Gemini App已登陸Apple App Store

Google Gemini是Google的AI服務核心，用戶可以透過Gemini網站及安裝《Gemini》App來使用，但目前香港地區Google Play Store尚未提供App下載，只可經Gemini網站體驗，若是Android手機用戶，即使沒有App，其實只要將「數碼助理應用程式」設定為Google，任何時候長按電源掣（大部分新型號），至於舊款型號或要從螢幕右下角向上推，就可以啟動Gemini助手立即使用。至於iPhone用戶，現在可經Apple App Store下載《Google Gemini》App，以App方式直接體驗，不用登入網站。

Gemini有哪些功能？

由於Google Gemini暫未提供付費版，香港地區用戶只可使用免費版（Gemini 3模型）的服務，包括：

AI提問

Gemini Live聊天/視像答問

撰寫內容

連動同帳戶的Google Apps，如Google Drive/Photos/地圖/文件/簡報

上傳檔案（支援多模態理解，圖像、聲音及影片均能分析）

Nano Banana 2生成圖片

創作音樂

輔導學習

Deep Research

Gems（自訂常用AI Prompt）

Canvas（文章及Coding直接修改）

NotebookLM（暫未解除限制）

免費版有否使用額度限制？

一般AI提問，又跟Gemini Live與機械人聊天，基本上沒有用量限制，不過若選擇思考或Pro （Gemini 3.1 Pro）模式，每日大約只能提問5次。

Gemini 5大必玩功能

1. AI提問

準備外出旅遊可直接向AI提問，由它幫你計劃整個行程。

準備外出旅遊可直接向AI提問，由它幫你計劃整個行程。

行程可以隨意修改，AI即刻辦到。

如與老人家一同出發，可順道叫AI將行程製成圖輯。

復活節想去轉上海或日本旅行，又懶得睇懶人包？Gemini現在能針對香港用家提供貼心的行程建議。

即時規劃：只要輸入「幫我規劃復活節5天上海行程」，AI會即時列出景點、交通，甚至將行程景點製成圖輯。

深度問答：你可以詢問更多細節問題，例如「呢間餐廳需要預約嗎？」或「附近有哪些適合拍照的Hidden Gems？」Gemini會綜合最新資訊給你答案。

2. 打工仔救星：長篇文件、電郵一鍵處理

對住幾十頁的報告或全英文合約感到頭痛？Gemini的文件處理能力絕對是職場神器。

快速摘要：直接上傳PDF、Word、錄音或連結，Gemini可在幾秒鐘內歸納重點。

文案撰寫：輸入簡單要求，就能幫你撰寫專業的商業電郵，甚至根據你的語氣調整為「得體」或「親切」風格。

3. Nano Banana 2圖像生成

Gemini會用Nano Banana 2模形來生成圖像，但效果有幾好視乎你輸入的提示描述有多仔細。

執相對Gemini來說不過是舉手之勞。

執相對Gemini來說不過是舉手之勞。

免費版Gemini不支援生成影片。

想搵張獨一無二的相片做Wallpaper或IG Post？Gemini內置Nano Banana 2，支援文字直接生成圖像。由超現實藝術到寫實風格，只要你講得出，佢就畫得到，又或幫你用AI執相。

4. Canvas文圖協作

Canvas可以把PDF製作Google簡報。

Canvas好用之處是可以直接改稿、Highlight某段字叫AI加強語氣。

簡單一句「製作彈珠機網頁遊戲」，Gemini就會寫Code做出一個玩得到的遊戲。

想幫子女溫書，Gemini可以編寫出一份又一份網頁測驗。

這是Gemini近期最受注目的功能之一，之前叫AI幫手最怕不斷Copy & Paste，Canvas功能就是在對話旁邊彈出獨立工作區域，你可以直接改稿、Highlight某段字叫AI加強語氣，甚至縮短篇幅。

此外，Canvas可以即時預覽HTML或React代碼，又或一鍵將內容轉化為測驗、簡報或網頁遊戲。

5. Google Apps無縫互動

Gemini可以搜尋出你想要查看的Gmail郵件。

日曆上的行程也通過Gemini快束查看及添加。

Gemini最強大的地方在於與跟自家Google Apps深度整合，直接讀取Gmail郵件或Google Drive檔案，你可以叫Gemini「在Gmail尋找催交繳款通知」，或者「列出即將要覆診的日期」。

或者「根據機票確認信，規劃三日兩夜行程並加入日曆」，AI就會自動幫你搞掂，不用在各個App之間切換，真正做到無縫互動！

文：B1807