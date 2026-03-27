Google Gemini正式開通！香港用戶解鎖5大實用AI功能 官方App率先登陸iPhone
發佈時間：16:01 2026-03-27 HKT
自從Google宣布Gemini將會登錄香港，首階段先開通網絡應用（Web App）後，本地用戶一直引頸何時不用再靠VPN。今日呢位最強AI助手正式登場，用戶終於可以「免翻牆」用到，iPhone用戶亦可率先下載App版體驗！立即睇5大必試實用AI功能，點樣幫你改善日常生活及提高工作效率。
Google Gemini正式開通！香港用戶解鎖5大實用AI功能 官方App率先登陸iPhone
Gemini App已登陸Apple App Store
Google Gemini是Google的AI服務核心，用戶可以透過Gemini網站及安裝《Gemini》App來使用，但目前香港地區Google Play Store尚未提供App下載，只可經Gemini網站體驗，若是Android手機用戶，即使沒有App，其實只要將「數碼助理應用程式」設定為Google，任何時候長按電源掣（大部分新型號），至於舊款型號或要從螢幕右下角向上推，就可以啟動Gemini助手立即使用。至於iPhone用戶，現在可經Apple App Store下載《Google Gemini》App，以App方式直接體驗，不用登入網站。
Gemini有哪些功能？
由於Google Gemini暫未提供付費版，香港地區用戶只可使用免費版（Gemini 3模型）的服務，包括：
- AI提問
- Gemini Live聊天/視像答問
- 撰寫內容
- 連動同帳戶的Google Apps，如Google Drive/Photos/地圖/文件/簡報
- 上傳檔案（支援多模態理解，圖像、聲音及影片均能分析）
- Nano Banana 2生成圖片
- 創作音樂
- 輔導學習
- Deep Research
- Gems（自訂常用AI Prompt）
- Canvas（文章及Coding直接修改）
- NotebookLM（暫未解除限制）
免費版有否使用額度限制？
一般AI提問，又跟Gemini Live與機械人聊天，基本上沒有用量限制，不過若選擇思考或Pro （Gemini 3.1 Pro）模式，每日大約只能提問5次。
Gemini 5大必玩功能
1. AI提問
復活節想去轉上海或日本旅行，又懶得睇懶人包？Gemini現在能針對香港用家提供貼心的行程建議。
- 即時規劃：只要輸入「幫我規劃復活節5天上海行程」，AI會即時列出景點、交通，甚至將行程景點製成圖輯。
- 深度問答：你可以詢問更多細節問題，例如「呢間餐廳需要預約嗎？」或「附近有哪些適合拍照的Hidden Gems？」Gemini會綜合最新資訊給你答案。
2. 打工仔救星：長篇文件、電郵一鍵處理
對住幾十頁的報告或全英文合約感到頭痛？Gemini的文件處理能力絕對是職場神器。
- 快速摘要：直接上傳PDF、Word、錄音或連結，Gemini可在幾秒鐘內歸納重點。
- 文案撰寫：輸入簡單要求，就能幫你撰寫專業的商業電郵，甚至根據你的語氣調整為「得體」或「親切」風格。
3. Nano Banana 2圖像生成
想搵張獨一無二的相片做Wallpaper或IG Post？Gemini內置Nano Banana 2，支援文字直接生成圖像。由超現實藝術到寫實風格，只要你講得出，佢就畫得到，又或幫你用AI執相。
4. Canvas文圖協作
這是Gemini近期最受注目的功能之一，之前叫AI幫手最怕不斷Copy & Paste，Canvas功能就是在對話旁邊彈出獨立工作區域，你可以直接改稿、Highlight某段字叫AI加強語氣，甚至縮短篇幅。
此外，Canvas可以即時預覽HTML或React代碼，又或一鍵將內容轉化為測驗、簡報或網頁遊戲。
5. Google Apps無縫互動
Gemini最強大的地方在於與跟自家Google Apps深度整合，直接讀取Gmail郵件或Google Drive檔案，你可以叫Gemini「在Gmail尋找催交繳款通知」，或者「列出即將要覆診的日期」。
或者「根據機票確認信，規劃三日兩夜行程並加入日曆」，AI就會自動幫你搞掂，不用在各個App之間切換，真正做到無縫互動！
文：B1807