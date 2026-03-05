HONOR Robot Phone實機示範！三軸雲台鏡頭自動穩定跟拍 Lenovo AI Workmate同場展示迷你機械人新形態

今年巴塞隆拿舉行的MWC 2026，除了手機、平板，焦點還落在AI機械人身上，有別春晚上打功夫的人形Robot，現場所見的HONOR Robot Phone及Lenovo AI Workmate，前者是巧妙地在手機裝配機械臂及雲台鏡頭，後者則似一盏識郁的坐枱燈，儘管形態不同，兩者有一個共通點──通過AI物理互動，充當隨身跟拍及桌面辦公助理。

HONOR Robot Phone實機示範三軸雲台鏡頭自動跟拍 Lenovo AI Workmate同場展示迷你機械人新形態

HONOR Robot Phone：嵌入3軸雲台鏡頭

去年10月預先張揚的HONOR Robot Phone，終於在MWC 2026正式現身，此機最引人注目的地方，是在傳統手機有限的空間，嵌入3軸雲台鏡頭及機械臂，原來廠商利用開發摺機的技術及經驗，研發出體積大幅縮小的微型摩打，還令機械臂做出4個自由度（DoF）。

識別語音+手勢 點頭搖動回應

只要對着Robot Phone前置鏡頭攤開手掌，原來收於機背的三軸雲台鏡頭隨之升起，並緊盯着你，說一句「Bye Bye」又會自動收回。在Augmented Human Intelligence加持下，除了識別手勢及語音指令，鏡頭還會跟隨用戶移動，甚至對情感、動作作出回應，如點頭、搖頭，若然聽到音樂，鏡頭又會搖晃起來扮跳舞，帶來生動及人性化的互動體驗。

2億像素 自動跟拍

這個可以物理互動的鏡頭像素達2億，日常用途當然是影相拍片，多得三軸雲台防震及機械臂，拍片畫面超穩定之餘，還可透過AI物件追蹤實時鎖定目標，這樣的自動跟拍在拍Vlog或開Live直播時大派用場。

此外，AI SpinShot旋轉拍攝支援90°及180°的智能旋轉，就算單手握機亦做到流暢轉場效果。除了鏡頭像素，HONOR尚未公布Robot Phone的完整規格，但從現場示範的成熟程度，或有望下半年推出市場。

Lenovo AI Workmate：掃描投影辦公助手

同樣應用機械臂概念設計的，場內還找到Lenovo AI Workmate，外形十足坐枱燈，頂部裝有橢圓形3.4吋螢幕，顯示一雙眼睛會眨眼又會做表情，配合機械臂及可旋轉底座，可透過語音對話及動作反應帶來物理互動。

掃描文件生成簡報

AI Workmate內置Intel Core Ultra處理器、64GB記憶體，所有運算都在裝置上完成，強調隱私與低延遲，有別單純語音的AI助理，其概念是辦公桌的工作夥伴，支援語音、手勢、書寫多種方式輸入，兩個5MP鏡頭能掃描實體文件、數碼轉錄手寫筆記、生成總結內容，甚至直接把掃描資料轉成PowerPoint簡報。

桌面投射最大40吋

更神奇的是，迷你機械人內置Pico投影機，能在桌面或牆上投影最大40吋的1,080p畫面（亮度200流明），不用額外設備，就能即時分享簡報或文件。從現場示範所見，把手寫會議記錄放到AI Workmate「眼前」，機械臂微微轉動，鏡頭掃描後眼睛一亮，幾秒內就把內容整理成大綱，還投射到桌上；再說一句「幫我做成簡報」，又開始生成幻燈片草稿。

此外，你做個「OK」手勢，AI Workmate即點頭回應，對它揮手又會跟着搖頭，像在跟你聊天。廠方真正目的是希望把AI從螢幕拉出來，變成能物理互動的「真人」助手。

文：B1807

圖：HONOR、Lenovo

