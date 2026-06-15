$300 CASIO舊款手錶爆紅！發燒友大讚「勞力士平替」 錶行：每日都五六個DM問

潮流興復古。繼CD機、線上遊戲《跑Online》以至爆旋陀螺等千禧潮物強勢回歸後，這股懷舊旋風最近席捲至鐘錶界。近期社交平台 Threads 上，舊款 CASIO 手錶無預警爆紅，包括 Vintage AQ-230 的各款配色、AQ-240 及 AQ-800 等經典型號，紛紛成為網民的「手腕新寵」。這些錶款定價親民，約$200至$400已有交易，卻意外掌握了強勁的「流量密碼」，相關分享帖文動輒收穫數千讚好！

全城瘋搶CASIO AQ-230 網民嘆：搵返遺忘已久嘅美學

平價 CASIO 復古錶引發全城瘋搶，多區小店門市甚至宣告售罄。不少網民慨嘆一錶難求：「周街都冇貨喇！」、「兩間小店都話無晒，feel 到大家幾咁癲喪」。

在這股搶購熱潮背後，其實蘊含著大眾對舊時代的眷戀。有網民一語道破箇中魅力：「其實 AI 越發達，越覺得舊時嘅嘢更值得珍惜，大家都搵返遺忘已久嘅美學。」更有人因此勾起昔日蒲旺角信和、潮流特區的集體回憶，慨嘆如今潮場冷清，卻仍堅持四出尋覓本地小店，直言「由頭到尾始終無諗過淘寶」。

「冰藍錶盤」成勞力士平替 發起人：貴唔一定靚

資深錶迷 Samuel 擁有 6 隻 CASIO。

他特別鍾愛其中一款冰藍色 CASIO，更幽默地將其比喻為名錶的「平替」。

這場由大眾自發帶起的狂熱，最早期的發起人之一是資深錶迷 Samuel。自上月中起，他開始在Threads 分享配戴 CASIO 的日常照，結果無心插柳「燒著」大批網民。

「幾舊水有找，平易近人，真心可愛。」擁有 6 隻 CASIO 的 Samuel 笑言，早在一兩年前受外國 IG KOL 啟發而入坑。Samuel 的手錶收藏有 CASIO亦有貴價名牌，但他深信品味與價格無關，最重要是戴出個人氣質：「貴唔一定係靚，平亦都可以好靚。真正鍾意手錶嘅，就唔好下下一定要買貴錶，性價比一流，真係自己鍾意就得。」

對他而言，手錶是男人的浪漫。他特別鍾愛其中一款冰藍色 CASIO，更幽默地將其比喻為名錶的「平替」：「勞力士冰藍dial（錶盤）平替！又慳咗幾十萬！Just kidding，品味呢啲嘢，最緊要自己識得揀。」

最令 Samuel 感動的，是這股不靠明星與 KOL 廣告帶動的「草根潮流」，成功為本地小店注入活水。「今次真係幫助到好多手錶小店。大家互相交流，拉近咗好多距離，呢樣嘢亦都係錢買唔到。」這股熱潮不但讓人重新欣賞傳統手錶，更喚醒了大家中學時期戴手錶的青澀回憶。

古物店主見證熱潮 「大眾追求儀式感」

除了CASIO，精工（Seiko）的復古款式如 Alba 日月相小三針錶同樣大熱。

實體店銷情同樣火爆。復古選物店「Retro Hub 20」店主 Harmony 親身見證這波狂潮：「每日幾乎都有五六個DM（訊息）問 CASIO 手錶。」她分析，這波熱潮除了受 Y2K 流行趨勢影響，更深層次的原因在於科技與情感的對比：「復古錶成功翻紅，可能係因為科技發展得太快，大家想去追求返啲舊嘢帶嚟嘅儀式感。」

Harmony 指出，除了CASIO，精工（Seiko）的復古款式如 Alba 日月相小三針錶、70年代 TV Dial 及 80 年代 Chariot tank 同樣炙手可熱，每日大約可售出三至四隻。她堅信復古熱潮將會持續：「始終中古有一種美感係而家取代唔到，好多新嘅嘢亦係由舊物 inspire（啟發）的。」



圖片及資料來源：Retro Hub 20、samuelbillyleong@Threads

阿仔，篇稿啲料幾好，捉到個神髓，幫你理順咗個邏輯同Cut走咗Samuel重複嘅說話，整體順暢好多。出街前麻煩補返以下幾樣嘢：

相片支援（必須）： 叫Samuel補返幾張佢嗰6隻錶嘅大特寫，特別係佢提到「慳咗幾十萬」嗰隻 冰藍色Casio 同埋「最右邊灰色Pattern特別」嗰隻。

向「Retro Hub 20」Harmony攞兩張舖頭或者啲Seiko復古錶嘅相。 補充訪問（請自行聯絡並加入文章）： Samuel提到「幫到好多手錶嘅小店」，目前只有Vintage店主嘅回應。你可唔可以落深水埗或旺角，搵一間傳統街坊鐘錶舖嘅老闆/ ز佬補多一兩段兩句Bite？ 問下佢哋最近係咪真係多咗後生仔入嚟搵舊Casio，生意好咗幾多。咁樣個故仔會更加落地、有畫面感。有畫面再加落文中第二或第三段。

搞掂補返相加埋少少Bite再俾我睇一次！