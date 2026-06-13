千禧神作《跑Online》3大原因突翻紅！死Server/網吧爆場 網民藉熱潮上演「夫妻」相逢記 當年Stephy獻唱主題曲

經典網絡遊戲往往承載著一代人的青春回憶。近日，大批香港網民於社交平台上掀起重玩千禧年代經典遊戲《跑Online》的熱潮，不僅令遊戲伺服器一度癱瘓，更讓無數玩家尋回童年回憶與失散多年的情緣。

千禧神作《跑Online》翻紅！網民分析3大原因 藉熱潮上演「夫妻」相逢記

萬人上線致Server「死機」

據網民分析，這次《跑Online》再度爆紅的原因，主要歸功於官方在五月底推出了知名動漫《Keroro軍曹》的聯乘角色，配合Threads演算法的推波助瀾，引發骨牌效應，讓不少人都重玩這個千禧年代的經典遊戲。此外，更有技術高超的網民破解了系統限制，成功讓Apple電腦用戶也能順暢遊玩，進一步大幅推高了整體上線人數。

這股突如其來的熱潮令遊戲錄得逾萬人同時在線，導致伺服器不勝負荷而出現「死機」情況。不僅線上熱鬧，線下網吧同樣聚集大批玩家，有網民留意到「今日網吧7、8成人都係跑Online」，足見遊戲受歡迎的程度。

登入舊帳號重溫童年「黑歷史」

許多舊玩家重新登入，翻看舊帳號時尋回了許多兒時的點滴，如遊戲中與網友之間的交流，笑言「最近玩返發現好多黑歷史笑到死，信箱好多狗血劇情，嗰陣仲係小學」，猶如打開了時光機。更令人動容的是，這款遊戲成為了牽紅線的橋樑。有網民憶述，她透過遊戲的農場功能結識了一班朋友，並與其中一人相戀，最終兩人更結為夫妻。

另一位男網民則分享了一段跨越十年的重逢故事，表示十年前在遊戲結識了一位女孩，後來因電話損壞而失聯。受近日Threads熱潮影響，對方重返遊戲並在留言板留下訊息，兩人終於重新聯繫上。他感嘆道「原來呢十年，互相都仲掛住對方」，並感激「多謝所有帶返heat跑online嘅香港人，係你哋令呢段緣份繼續延續落去」。

經典競速遊戲 Stephy主題曲成標誌

《跑Online》是一款由韓國RHAON Entertainment開發、SmileGate發行的經典多人線上競速免費遊戲。除了包含競速、生存、接力賽等豐富模式外，遊戲亦主打強大的交友互動功能、如尋找伴侶「結婚」、收養寵物或結拜師徒等多元玩法，在各地廣受好評。當年更邀請藝人鄧麗欣Stephy獻唱的遊戲主題曲《Fantasy Tale》，是陪伴無數玩家成長的經典回憶。

資料來源：Threads