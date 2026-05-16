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00後爆旋陀螺女戰士 入坑一個月投資逾4位數 旺角自設「道館」辦比賽

生活百科
更新時間：11:00 2026-05-16 HKT
發佈時間：11:00 2026-05-16 HKT

陀螺這款傳統上被視為男性專屬的玩具，近年來吸引了越來越多女性的參與。在全港掀起的一股「爆旋陀螺」懷舊熱潮中，一位00後的女性陀螺愛好者「布哥」成為了其中的代表人物，她不僅在網上分享入門技巧，更進一步在旺角設立了工作室。這個專屬空間為廣大陀螺玩家提供了一個交流切磋的平台，將這股懷舊玩意熱潮推向新的高峰。

00後女戰士 一個月花4位數買爆旋陀螺 旺角自設「道館」辦比賽 

這股爆旋陀螺熱潮席捲全港，一位被稱為「布哥」的00後美女玩家，更在社交平台Threads及Instagram上載了教導新手如何玩爆旋陀螺的影片。這些影片出乎意料地獲得了數十萬的觀看次數，使她一躍成為這股懷舊熱潮中的網絡紅人。

00後爆旋陀螺玩家整理入門攻略 

「布哥」坦言，自己與爆旋陀螺的緣份始於小學時代，「當時係同細佬同表哥一齊玩，嗰陣仲會用婆婆屋企隻大鐵鑊去當盤玩」。雖然有童年基礎，但她也是在近期的熱潮中，受朋友影響才正式入坑最新一代的「爆旋陀螺X」。她形容自己曾為尋找心儀的陀螺，「一日行六七間舖頭」，並深深愛上那種熱血的感覺。

從一個新手，到被網民視為入門導師，「布哥」謙虛表示「唔敢當」。她憶述，自己花了約半個月時間才消化基本概念，並請教了許多資深朋友。為了讓與她同期加入的玩家能快速上手，她決定以新手角度分享最基本的入門攻略。雖然只是在價格飆升前約兩星期才加入，但她透露至今已花費$5000左右。

旺角自設工作室辦比賽 凝聚陀螺愛好者

面對較少女玩家的普遍印象，「布哥」認為現在的女玩家數量「比起以前已經多咗好多」。她更進一步，在旺角興發商業大廈自設工作室，作為陀螺愛好者的聚腳點，並主辦了「第一屆 Beyblade X 陀螺盃」，吸引了數十名玩家報名參與，一同競技交流。

對「布哥」而言，玩陀螺最大的樂趣在於「研究唔同嘅配置同埋鑽研發射技術」。談到最難忘的對戰，她興奮地憶述一次在啟德街場的經歷。當時她初次使用「神杖」陀螺，開局便陷入劣勢，「俾人打咗入2分洞，但係靠住1-60固鎖成功翻生最尾仲贏咗」。這次死裡逃生的經驗讓她深刻體會到，爆旋陀螺的魅力，就是在於「未到最後一刻都唔知道結果」。

這項活動不僅帶來刺激的對戰，更重新連結了人與人之間的交流。她指「身邊嘅屋企人以前食完飯都會拎起部電話......但依家接觸爆旋陀螺之後，佢哋都會主動了解亦都會陪啲仔女一齊玩」，她認為這是一種「冇咁多電子設備真係好純粹嘅快樂」。

 

圖片援權：phybby_

 

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