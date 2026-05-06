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爆旋陀螺經濟！？將軍澳/黃大仙/粉嶺街市吉舖變身「格鬥場」 網民：死場靠陀螺復活

生活百科
更新時間：17:15 2026-05-06 HKT
發佈時間：17:15 2026-05-06 HKT

近日有街市吉舖，竟成為爆旋陀螺愛好者的聚集地。在將軍澳、黃大仙及粉嶺等多區街市，有心人自發租下空舖，免費提供場地及戰盤，吸引大批玩家前來格鬥，為傳統街市注入前所未見的活力，意外掀起一股「陀螺經濟」熱話，被網民譽為「死場救星」。

將軍澳/黃大仙/粉嶺街市吉舖變身爆旋陀螺「格鬥場」 網民：死場復活

隨著爆旋陀螺熱度升溫，香港各區公園及運動場地成為陀螺愛好者的「格鬥場」。近日，更有網民發現這股熱潮已進駐街市。在黃大仙竹園、將軍澳翠林及粉嶺華明等街市，陸續有吉舖化身成陀螺對戰的「道館」，內部設有對戰桌及專用戰盤。

有親身到場的網民興奮表示「睇到有人講竹園街市有得Beyblade X對戰，就即刻落咗去玩」。對於在街市內設立對戰區，不少人讚揚其心思，直言「有手足特登喺街市租個檔位，畀其他師兄玩爆旋陀螺，係幾有心嘅」。

網民熱議「陀螺經濟」真正社區活化

同時，這種創新的社區活動模式也啟發了市民的想像力，有人期望「之後唔知會唔會唔同區有唔同道館等啲人逐個挑戰」，認為這彷彿是台灣夜市的縮影，充滿活力。

對於選擇在街市設立場地，有網民認為此舉能「活化街市」，為傳統市集注入新動力，亦有人認為「好過喺街被趕」，提供了一個安穩的聚腳點。甚至有評論笑稱這是「陀螺救香港」、「好嘢呀，陀螺經濟」、「真正社區活化」、「死場靠陀螺復活」，認為能帶動另類的經濟效益。

爆旋陀螺熱潮起源

爆旋陀螺的熱潮可追溯至台灣一名網友在Threads上分享的經歷。該網友表示，在農曆新年期間，他因玩陀螺的技術不佳而遭到一群孩子的嘲笑。為了雪恥，他決定上網尋求專家的指導，並投資購買更強力的陀螺，誓言要戰勝這群小孩。

這則帖文出乎意料地觸動了無數成年人的童年回憶與潛藏的好勝心，更從台灣傳到香港，許多網民紛紛開玩笑地表示，要加入「砌爆細路」的行列，重拾童年樂趣。

 

資料來源：fox03_27loucheung_louisweltburger_guy@Threads

 

同場加映：新一代公園夜繽紛？屯門碼頭深夜變「爆旋陀螺」激戰區 網民讚熱血：健康過喺屋企打機！

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