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元朗街市爆肌豬肉佬發起爆旋陀螺對決！勝者可獲豬骨/瘦肉 開戰背後有熱血原因 網民：玩陀螺嘅細路長大了

飲食
更新時間：12:11 2026-04-29 HKT
發佈時間：12:11 2026-04-29 HKT

要數近期最多人討論的話題，非「爆旋陀螺」莫屬。「爆旋陀螺」是90及千禧世代的經典玩具，近日再度翻紅，熱潮席捲香港及台灣。在公園或街頭空地，不難發現大人細路圍著「戰鬥盤」一戰高下。這些熱血對決更破天荒殺入日常生活，元朗同益街市一位肌肉結實的豬肉檔主，向全港市民發出戰帖，邀請大家到他的檔口切磋陀螺技術，勝出者更能贏得豬骨或瘦肉作獎勵！

90後豬肉檔店東發「爆旋陀螺」戰帖：贏咗請你食豬骨瘦肉


故事的主角是元朗同益街市豬肉檔「業記」的第二代經營者，現年28歲的 JJ。這位年輕檔主在社交平台上自稱「元朗區豬肉陀螺戰士」，更公開向大眾發出對戰邀請：「歡迎過嚟搵我對戰，贏咗我請你食少少豬骨 or 瘦肉」。帖文附上他手起刀落的斬肉影片，以及十多個專業的「爆旋陀螺」與戰鬥盤。傳統街市日常與熱血動漫場景結合，瞬間引爆網絡討論。

數千網民熱烈轉載 「可唔可以用塊砧板對戰」

該挑戰書在短短半日內已獲得數千次轉載，網民反應極為雀躍，紛紛幽默地留言，關心獎品細節：「師兄，贏咗可唔可以拎你1條柳梅」、「可唔可以切少少梅頭第一刀？」。有網民更忽發奇想要求「可唔可以用塊砧板做對戰場地？」，並表示「之後會唔會有賣魚盛、波菜蓮參戰㗎，到時候街市變對戰戰場」。

由於 JJ 本身有健身習慣，其健碩的身型和粗壯的手臂亦成為焦點。不少網民開玩笑稱對其「裝備」感到畏懼：「輸咗係唔係要變免治豬肉」、「我而家唯一擔心嘅係贏咗你，我行唔出呢個街市」、「切磋下無問題，但係你可唔可以袋返埋把刀先」。對於網民的調侃，JJ 則輕鬆回應：「身為一個專業嘅豬肉佬，有豬肉刀喺身都好正常姐」。

大細路重拾童年夢 熱血「陀螺」連結街坊街里

為何一位豬肉佬會突然想用爆旋陀螺決一勝負？《星島頭條》聯絡到 JJ，他透露這一切都源於一份對童年的懷念。「細細個有玩過一兩隻（陀螺）同睇動漫，但個陣小朋友冇錢買，同埋當時嘅陀螺冇而家咁多組合，亦都冇咁多人玩。」JJ分享道，眼見近年這股「陀螺熱」再度興起，許多「大細路」紛紛重拾這個童年玩具，也讓他燃起了重溫舊夢的念頭。

為了與同好們切磋交流，JJ 加入了同區街坊組成的「爆旋陀螺」群組。有眼利的群組成員從 JJ 的WhatsApp頭像中，認出他是一位豬肉檔主，便開玩笑問道：「如果贏咗你，可唔可以請我食豬肉？」這個玩笑一出，立即引發群組內的熱烈迴響，「成個group就講話要排隊對戰我，贏豬肉食！」

群組成員甚至提議舉辦一場陀螺比賽，並請JJ贊助豬肉作為獎品。JJ 心想：「反正都係，不如就 po 上threads睇吓有冇人玩！」於是，一場將街市豬肉檔變成「陀螺道場」的熱血挑戰就此誕生。這場由一個玩笑開始的挑戰，意外地為傳統街市注入了新潮、熱血的元素，更透過一個簡單的童年玩具，連結了不同年齡層的街坊。有不少網民都留言感嘆：「玩陀螺既細路長大了」。

 

業記豬肉

  • 地址：元朗同益街市41號

 

 

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