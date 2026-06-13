傳統冷氣「升級」變智能家電？淘寶熱賣$30神器 手機輕鬆遙距開機 入手前留意1點
更新時間：11:00 2026-06-13 HKT
發佈時間：11:00 2026-06-13 HKT
發佈時間：11:00 2026-06-13 HKT
炎炎夏日，不少人外出回家時，都希望一進家門就能享受涼爽的冷氣，惟這些功能往往是部分新型號的「智能冷氣」的專利，而近日淘寶有一款熱賣「空調遠程控制器」在網上引發關注，只需約港幣$30元，就能將傳統冷氣瞬間「升級」變成智能家電，用家可以透過手機應用程式（App）進行遠距離遙控開關及調溫等，惟在購買和使用時，必須留意一個限制，即睇下文！
傳統冷氣「升級」變智能家電？淘寶熱賣$30神器 手機輕鬆遙距開機
最近，不少網民推介一款購自淘寶的「冷氣遠程控制器」，安裝步驟簡單，用家只需將其連接至家中的Wi-Fi，隨即自動複製並發射傳統冷氣遙控器的紅外線訊號，之後再在手機下載對應的應用程式（如小米App等），即可遠距離操控家中的冷氣機。
除了基本的開關機，裝置支援「智能調溫」，用家可以隨時利用手機設定定時開關、調節溫度及風速。此外，設備還支援「多人共享」功能，方便全家人共同操控同一部冷氣；加上其覆蓋率高，據商家發布的資料顯示，這些「冷氣遠程控制器」能夠適配市面上多個常見的冷氣品牌。
用家實測大讚方便 入手前須留意1點
這款設備在淘寶獲不少用家的正面評價，留言表示：「小小的很方便，可以遠程控制空調了」、「連接跟操作方便，小巧靈敏」，也有用家實測後稱「連接很快，使用很方便，操作很簡單」，性價比高。
提提大家，入手前需要留意，由於設備是透過發射紅外線訊號來模擬實體遙控器，僅限紅外線控制的冷氣使用，因此如果家中的冷氣是採用射頻（RF）或其他非紅外線技術控制冷氣機，智能遙控器則會無法適用。此外，由於紅外線訊號無法穿牆，控制器必須與冷氣處於「同一房間且無遮擋」的空間內才能正常接收，購買前記得檢木3清楚！
來源：淘寶
文：LW
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