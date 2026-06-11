公屋水費離奇低？二人家庭入伙大半年僅交$400按金 水務署拆解「零水費」謎團

日常生活中，水費是每個家庭定期需要負擔的開支，但有住戶卻經歷了「零水費」的奇遇。一名公屋住戶在入伙大半年後，發現除了繳交按金外，一直未有收到任何水費單，對此感到大惑不解。

公屋入伙逾半年 住戶憂心「未交過水費」

一名公屋住戶在入伙大半年後，發現除了繳交按金外，一直未有收到任何水費單，對此感到大惑不解。 (TVB劇照)

有網民近日在社交平台「香港公營房屋討論區(FB版)」詢問，有關公屋水費的異常情況。事件始於該名事主於去年10月獲編配舊公屋單位並取得鎖匙。事主形容，自11月繳交了一次400元的按金後，便再沒有下文。令事主忍不住發文詢問：「請問大家？舊公屋上年10月攞鎖匙，水費11月只係比過一次$400按金，到現在都未交過水費，正常二人用水，冲涼洗衫煮飯，求解答」。

根據事主的描述，其家庭的日常用水量並不算極端節約。事主隨後進一步補充：「我（用水）應該唔算少，每星期洗2機衫，正常水錶一定有郁動」，言辭間透露出對遲遲未獲發水費單的擔憂。

網民眾說紛紜 「係咪水錶故障？」

事件曝光後，隨即引起網民的熱烈討論，主要分為兩大觀點。一部分網民認為很大機會是水錶出現故障，並以過來人身分警告事主：「打上去問，先知水錶壞左，之後佢估錶，叫我比返之前2期」。更有網民提醒，若長期用水量過低，可能會引起房屋署懷疑單位空置，指出「水費用得少 主任來了家訪2次」。

另一方面，亦有不少網民指出，若用水量低，確有可能無需繳費。有網民留言解釋「每張單頭12立方米免費」、「正常架，最多比幾十蚊一期」，甚至有人表示居住15年以來，只因忘記關水喉而交過一次二十多港元的水費。

水務署：首12立方米的用水量免費

水費是以121.64天為一個4個月的結算期，並採取4級漸進式收費率計算。

針對此宗網絡疑團，《星島頭條》向水務署作出查詢。水務署官方回覆指出，住宅用戶的水費是以121.64天為一個4個月的結算期，並採取4級漸進式收費率計算。當中第一級的收費標準列明「首12立方米的用水量是免費的」。

因此，如有關用戶在用水周期內用水量少於12立方米，該用戶將「無需付費」。如用戶對水費方面有任何疑問，可致電水務署客戶服務熱線2824 5000查詢。