本地時裝店結業潮 3大品牌：文青女裝 INTIQUE/潮牌HISSO/Cap帽店THE ASH三個月內全線結業！

隨著近年本港消費模式轉變，加上網購盛行，實體服裝零售店正面臨嚴峻挑戰。開業12年的本地人氣女性時裝品牌「INTIQUE」於昨日（6月4日）無預警宣布，將於本月底陸續關閉全港10間分店及網店，結束香港業務。此消息與早前相繼宣布全線結業的「HISSO」及「THE ASH」一樣，令不少支持本地設計的消費者深感惋惜。

主打簡約復古文青風 INTIQUE全線10間分店月底陸續告別

創立於2014年的本地女裝品牌「INTIQUE」，主要售賣簡約文青系與復古風格的女裝及配飾，於觀塘APM、沙田新城市廣場、尖沙咀K11 Art Mall等大型商場開設10間分店。品牌昨日（4日）在社交平台無預警發文，以「謝謝您，把我們穿進日常裏」為題宣布全線結業的消息，感激顧客過去12年來的喜愛與陪伴，期望未來會以其他形式再與大家見面，並由即日起推出全店68折的告別優惠。

突如其來的消息令大批長期支持的熟客感到震驚與萬分不捨，紛紛湧入留言區表達惋惜，有人直言「呢個消息太突然，消化唔到」，甚至形容為「世界末日啦，大半個衣櫃都係INTIQUE嘅衫」。不少消費者對這個本土品牌的離開感到遺憾，留言稱「眼濕濕，仍然proud of you as香港品牌」、「好可惜，香港品牌我淨係買你哋，又平又好睇」。

15年本土潮牌HISSO攜同姊妹品牌 畫下圓滿句號

15年本土潮牌HISSO攜同姊妹品牌 畫下圓滿句號

同樣面對經營困難的，還有創立於2011年的本土港產潮牌「HISSO」及其成立3年的姊妹品牌「Story Behind」。HISSO團隊於今年3月無預警發出結業通知，宣布全線12間分店及姊妹品牌的6間分店全面結業，並衷心感謝顧客一直支持本地品牌。消息公布後，許多顧客對於日後無法再以親民價格購買到設計與質量兼備的服飾感到萬分遺憾，直言品牌高質素的本地男裝與優雅女裝在市場上「少之又少」。

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連鎖潮流帽子品牌「THE ASH」光榮結業

連鎖潮流帽子品牌「THE ASH」光榮結業

而經營長達22載的連鎖街頭服飾品牌「THE ASH」也於早前光榮「畢業」，宣布旗下的8間實體店舖全面停止營業。創辦人透過社交平台向大眾發表告別信，豁達地表示這次結業並非經營不善，而是準備邁向下一個里程碑。回顧品牌的發展史，他們於2003年在銅鑼灣駱克道一間約600呎的舊樓單位起家，沒想到最終一步步擴展至旺角瓊華中心等多區商場。

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資料來源：intique_official、theashhk