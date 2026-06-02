惠康超市一日限定大減價！全店無門檻88折 指定產品額外折上折

惠康超級市場貨品齊全且價格親民，一直深受香港消費者歡迎，是日常補給的首選。今個星期六（6月6日），惠康更推出限時一天快閃優惠，顧客只需消費滿額，即可享全單88折優惠，以超值低價入手家庭日用品、零食及美酒等心水貨品。

惠康超市一日限定88折 消費滿額即享 折扣無上限

惠康超市一日限定88折 消費滿額即享 折扣無上限

惠康6月6日88折 指定產品額外折上折

惠康將於6月6日（星期六）舉辦門市限定的快閃大減價活動。顧客在當天前往任何一間惠康門市購物，只要單一消費金額滿$168，全單即可享有88折優惠，而且折扣不設上限，買得越多，節省得越多！無論是備受家庭主婦喜愛的優質食米、食油、新鮮蔬果，還是年輕人熱愛的世界各地人氣零食、罐裝飲品及雪糕，都能以極具吸引力的驚喜折實價帶回家中。

除了全店滿額折扣外，惠康更為美酒愛好者準備了精緻的折上折專屬福利。在活動當天，顧客凡於門市購買全線紅酒或白餐酒，只要單次購買滿6支，除了能享受基本的全店滿額優惠外，還可以額外再獲得85折的超值折扣，大家都能趁著這次難得的一日限定機會，以超乎想像的實惠價格低價囤貨。

惠康超級市場一日快閃優惠

優惠日期：2026年6月6日（星期六）

核心優惠內容： 門市全店88折：於門市單一消費滿港幣$168或以上即可享有，折扣金額不設上限。 紅白餐酒額外85折：凡購買全線紅/白餐酒滿6支，即可額外再享85折（產品只限375毫升或以上，禮盒裝、贈品及原箱除外）。

不適用範圍：優惠不適用於店外展銷場、任何儲值或增值服務、購買禮券、嬰幼兒奶粉、電話儲值咭、膠袋收費及送貨費用。

資料來源：惠康超級市場 Wellcome Supermarket

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