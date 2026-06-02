百佳超市6月6日限時勁減！全單88折不設上限 米/油/飲品/紙巾/水果必搶

百佳超市88折｜百佳超級市場作為香港最受歡迎的連鎖超市之一，一直以商品種類繁多及卓越品質著稱，深受廣大消費者喜愛。今次百佳驚喜推出超狂限時快閃活動，於6月6日當天門市及網店均享驚喜折扣，其中部份糧油雜貨、零食等更低至買一送一，絕對是入貨好時機！

百佳超市88折！不設上限 門市滿額即減

在炎炎夏日中，多款消暑食品與零食迎來超值折扣。例如富含維他命C、清甜多汁的Zespri新西蘭珍寶金奇異果，果實高度達8厘米以上，折後平均每顆僅需$6.9（五個裝折後$34.4）；而經典香脆的品客筒裝薯片享有買一送一，折後平均每筒僅$8.8。此外，急凍南美白對蝦肉折後平均每包只要$14.7，肉質鮮嫩彈牙。購買全線雪糕雪條如Dreyer's皇牌雪糕等滿$80，除了折後平均每盒低至$29.4，還送價值$20的淘大冬菇雞肉燒賣10隻裝。解渴必備的維他檸檬茶或菊花茶，折後平均每排亦只需$17.6。

除了零食，日常家居用品也迎來限時大減價。飯香撲鼻的金鳳牌純正泰國頂級香米（8公斤裝）米粒晶瑩，折後每袋僅$112.7（原價$128）；炒菜醇香的刀嘜花生油，4支裝折後每排僅$93.2。注重健康的人士則可選購含有大豆植物固醇、護心健康的維他奶鈣思寶高鈣豆奶，折後每排只要$20.3。日常消耗極大的唯潔雅極致綿柔4層衛生紙，折後平均每條僅$25.6，買3條更免費贈送價值$63.9的抗菌洗衣珠20粒裝及迷你紙手巾1排，物超所值。

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