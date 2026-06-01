Comic Con｜印尼少女Coser爆紅 ！頭巾重現角色夢幻髮型 親揭穆斯林Cosplay最大挑戰：希望每個人也有自由表達的友善空間

在剛落幕的一連三日香港動漫盛會「Comic Con 2026」中，一名在港工作的印尼籍角色扮演者（Coser）「Lia Lithuk」，選擇以頭巾代替假髮，還原了人氣動漫《藥師少女的獨語》主角貓貓，這種將個人宗教信仰與動漫愛好相結合的呈現方式，在現場及社交媒體平台Threads上引起關注，不少網友均大讚她造型專業，把動漫角色裝扮得活靈活現。

傳統頭巾（Hijab）代替假髮 印尼少女Coser驚豔香港Comic Con

本次「Comic Con 2026」於過去的星期五、六、日在香港會議展覽中心舉行，台上匯聚多位殿堂級漫畫家及人氣影星，台下亦吸引無數二次元角色扮演者（Coser）盛裝現身。活動期間，有網民在社交平台Threads上發帖，分享自己偶遇了一位極具創意與誠意的穆斯林角色扮演者「Lia Lithuk」。

Lia在活動中展示的「頭巾Cosplay」（Hicos）裝扮，在東南亞穆斯林動漫圈中已流行多年。由於宗教信仰的要求，她們需要用頭巾遮蓋頭部，但這並未阻礙其參與角色扮演。相反，她們透過摺疊與固定頭巾的技術，使其與動漫人物造型契合，展現對二次元文化的熱愛，而這項獨特裝扮也因本次展會再次受到香港本地網民的注意。

保留信仰同時扮裝 頭巾顏色最大挑戰

目前在香港工作的Lia更向《星島頭條》透露，自己的Cosplay旅程始於對日本動漫文化的熱愛。在2023年，她以觀眾身份參觀了香港動漫電玩節，現場無數優秀的Coser令她大開眼界，為此，她開始在網上尋找靈感，鑽研如何通過造型設計，讓頭巾與不同動漫角色完美契合，至今已投入「頭巾Cosplay」將近兩年的時間。

然而，作為一名穆斯林，要在保留信仰的同時進行扮裝，無疑是一大挑戰。在實際進行角色扮演時，Lia 有著一套嚴謹的準備流程。她分享了作為「頭巾 Cosplayer」（Hicos）的特別考量：「作為一名頭巾角色扮演者，我在挑選角色時會更加謹慎，以避免引發任何爭議。找到合適的角色後，我通常不會立刻購買服裝。相反，我會先尋找顏色相配的頭巾，因為在這裡（香港）要找到顏色吻合的頭巾相當困難，所以要特地從印忌的網店入手。」

盼擁有能表達自我的包容空間

談到自己至今最滿意的裝扮，Lia指《崩壞：星穹鐵道》中的「飛霄」絕對是她目前為止最喜歡的造型。她坦言這個造型相當難設計，但自己對最終效果非常滿意。對於這次備受讚賞的「貓貓」造型，Lia亦謙虛表示從沒想過會因此在Threads 上走紅。她解釋，這個創意的初衷是希望將個人的生命印記帶入作品中。她認為頭巾是自己生活的重要部分，「所以我想，為什麼不把它也當作角色設計的核心元素呢？這不僅能增添獨特的風格，更能訴說一個在主流藝術中常常被忽略的故事」。對她而言，這是一種將傳統與創意完美結合的趣味嘗試，向大眾證明了文化與興趣是可以並行不悖的。

身為在香港生活的少數族裔Cosplayer，Lia坦言起步初時也曾稍微擔心過人們會怎麼看她，但踏入這個圈子後，大家溫暖而包容的態度消除了她的疑慮。「雖然本地Cosplay社群正不斷成長並變得更加多元，但仍然有空間容納更多的代表性與包容性」，她提到有時候文化差異和刻板印象依然會帶來一些無形的挑戰。因此，她由衷希望這個社群能繼續擁抱多元、肯定獨特身份，並為每個人創造一個能自由表達自我的包容空間。

網民盛讚文化融合：萬分佩服

這一事件不僅展現了動漫文化的無國界魅力，更成為了多元文化包容與共融的極佳範例。不少本地網民對此展開了熱烈討論，盛讚這是文化之間的融合，「將Cosplay同佢哋自己本身嘅穿著文化融合埋一齊，有創意得嚟又好靚，果然二次元係不分國界」；同時，在炎熱的初夏展會中，不少Coser也深有同感地表示「呢個天氣戴假髮真係好熱」，笑稱這種做法「又美麗又涼快」並表達學習意願，對其展現的創意與毅力表示「萬分佩服」。

資料來源：lialithuk9671@Instagram