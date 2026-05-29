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香港Comic Con 2026會展直擊！古天樂公開私藏1:1模型 近距離接觸《怪奇物語》反派/丹麥影帝「炸雞佬」

好去處
更新時間：11:22 2026-05-29 HKT
發佈時間：11:22 2026-05-29 HKT

起源於美國聖地牙哥的著名國際動漫展「Comic Con」今天起一連三日於香港會展舉行，Comic Con自1970年創立後逐漸成為全球動漫文化年度盛事，展示最新動漫、超級英雄及科幻電影作品，匯聚殿堂級漫畫家及人氣影星。香港Comic Con邀請到丹麥影帝Mads MikkelsenNorman ReedusJamie Campbell Bower邊佑錫等人氣影星擔任嘉賓，甚至與粉絲近距離接觸，即睇現場直擊！

香港首屆Comic Con開幕！古天樂首次展出私人玩具收藏

香港Comic Con開幕禮邀請到多位荷里活影星率亮相主舞台，當中包括出演《沉默的羔羊前傳》的丹麥影帝Mads Mikkelsen及曾於遊戲《死亡擱淺》合作的Norman Reedus，《回到未來》「博士」Christopher Lloyd及被影迷稱作「炸雞佬」的Giancarlo Esposito亦會現身活動。至於即將出演《我獨自升級》真人版主角的韓星邊佑錫預計會於開幕禮登場，相信現場粉絲必定相當期望。

天下一作為協辦單位，「古老闆」古天樂擔任活動官方大使，更首次公開展出私人珍藏玩具系列，包括Marvel及DC角色的1:1模型，足見他對動漫界及活動的支持。此外，現場還有其他收藏家提供的電影道具及簽名海報，包括「美國隊長」Chris Evans及「鋼鐵奇俠」Robert Downey Jr.親筆簽名的珍藏品，讓影迷們能夠近距離欣賞。

Comic Con重頭戲「Meet The Stars」環節 近距離接觸國際影星

Comic Con除了展出最新的動漫、超級英雄及科幻電影作品外，其中的「Meet The Stars」更是活動的重頭戲之一，影迷可近距離接觸影星合照及簽名。歷屆東京Comic Con最受歡迎影星Mads Mikkelsen過去更不時被影迷要求「叉頸」姿勢合照，將握手會搞笑變成「握首會」。此外，大會更準備了多個獨家座談會，讓大家更了解影星們，特別是古天樂將於5月31日與《回到未來》「博士」出席主舞台特別活動「時空召集令：Time Traveller Cosplay Challenge」角色扮演挑戰。

「Meet The Stars」時間表*

影星 票價 出席日期
Mads Mikkelsen $1,580 5月29、30及31日
Norman Reedus $1,580 5月29、30及31日
Jamie Campbell Bower $1,480 5月30及31日
Christopher Lloyd $1,180 5月29、30及31日
Giancarlo Esposito $1,080 5月29、30及31日
Katie Leung $980 5月30日
Daniel Logan $580 5月29、30及31日

*以上票價不包含香港Comic Con入場門票

主舞台專題對談會及活動

日期 時間 嘉賓 主題
5月29日 下午1:00至1:40 Giancarlo Esposito Cyberpunk:Edgerunners - Giancarlo Special Panel 
5月29日 下午2:45至3:15 伍允龍、元華 道高一尺，魔高萬丈：反派的功夫精神
5月30日 上午10:15至10:45 Jamie Campbell Bower 黑暗降臨，魅力成魔：Jamie Campbell Bower的異色宇宙
5月30日 下午12:30至1:00 Katie Leung 魔法以外，走進更大的世界：Katie Leung的冒險旅程
5月30日 下午4:00至4:30 Norman Reedus 末世獨行，連結世界：Norman Reedus的生存者之路
5月31日 上午10:15至10:45 Mads Mikkelsen 優雅成魔，冷眼封神：Mads Mikkelsen的危險美學
5月31日 下午1:30至1:45 古天樂、Christopher Lloyd 《時空召集令：Time Traveller Cosplay Challenge》

香港Comic Con參展IP及限量商品

首屆香港Comic Con吸引不少國際與本地的IP參展，當中Sony Pictures將於香港Comic Con展出新作《蜘蛛俠：英雄重生》的新造型；《星球大戰》系列最新作品《曼達洛人與古古》首次於美國以外展出電影戲服及道具造型，包括曼達洛人、Colonel Ward戲服、以及古古與 Clang the Anzellan 的1:1模型。

Signholic展出及出售大量親筆簽名珍藏，精選200件極罕Marvel親筆簽名珍藏展出，包括鋼鐵奇俠、美國隊長、雷神奇俠、鷹眼、變形俠醫及緋紅女巫等，同場約有2000件明星親筆簽名產品公開發售，如Funko Pop、照片、海報及電影道具仿製品等。Casetify x Tamagotchi聯乘系列於香港Comic Con展出，現場選購聯乘系列上品，即可獲贈「Tamagotchi Chase Card by Casetify」收藏卡一包。

由馮德倫打造的原創動漫IP「BUCKET MAN」亦現身香港Comic Con，「BUCKET MAN」憑其標誌性「紅色水桶笠頭」的超級英雄形象，以充滿香港特色與動漫元素的獨特世界觀，吸引不少關注。Pop Up帶來6米高「BUCKET MAN」巨型充氣打卡裝置之外，還播放將於7月正式推出的BUCKET MAN動畫預告、限量版figure以及夾公仔機贏取BUCKET MAN x 紅A盲盒系列等。

香港Comic Con2026

  • 5月29日：上午10:00至晚上8:00（最後入場時間：晚上7:30）
  • 5月30日：上午10:00至晚上8:00（最後入場時間：晚上7:30）
  • 5月31日：上午10:00至晚上7:00（最後入場時間：晚上6:30）
  • 地點：香港會議展覽中心展覽廳展覽廳3
  • 入場門票：$80起
  • 購票網址：KlookTrip.comEXPERIENCE 11

《HKCC特別企劃：2026亞洲焦點》

  • 日期：5月29日
  • 時間：晚上6:00及8:00
  • 出席嘉賓：邊佑錫
  • 票價：$680、$780、$980、$1080
  • （不包括香港Comic Con入場門票）

文：RY

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