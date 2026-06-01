200呎公屋單位監生間3房！爆改後犧牲1重要空間 網民：準備用來做劏房嗎？

在香港這個寸金尺土的城市，市民的居住空間往往需要絞盡腦汁進行極限配置。近日，一間本地裝修公司於社交平台上發布了一段影片，展示一個2至3人公屋納米單位極限間出3間房的裝修實況，可謂將空間利用到極致以容納一家五口。

本地裝修公司爆改200呎公屋單位 犧牲重要空間監生間3房

有本地裝修公司在社交平台小紅書上分享一段關於香港公屋裝修的影片，展示了一個納米單位挑戰空間極限的改建案例，並附上了裝修完成後的格局與內部設計。從影片中可見，大門一進去，單位即被分間成兩邊，中間僅留下一條狹窄的走廊。走廊左邊設有嵌入式收納櫃及洗手間；右邊則以兩道趟門間出兩個房間。

這兩個房間的空間有限，只能勉強放下床架，幾乎沒有任何多餘的活動空間。不過，設計上巧妙地利用了上床下櫃以及床頭櫃的佈局，以增添儲物空間。走到走廊盡頭，更利用兩個房間後的剩餘空間，硬生生再間出第三個長形的房間，極大化單位房間數量，並犧牲了客廳等傳統公共區域。

網民驚訝：劏房出租？

這個裝修案例雖然展現了裝修設計在狹小空間中的極限運用，但也引發了關於居住質素與空間實用性的熱烈爭議。不少網民對單位缺乏家庭聚會的公共空間表示可惜，留言指「冇廳… 冇溫馨嘅感覺」，亦有人擔憂基本生活需求如何解決，直問「喺邊食飯？」。

此外，更有部分內地網民對香港狹小居住環境感到驚訝，並紛紛留言調侃該單位的改建目的，詢問「他是準備用來做劏房的嗎？」、「劏房出租？」。

資料來源：C誠材全屋訂製＠小紅書