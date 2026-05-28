申請公屋子女確診ADHD獲房署「計多1人」 港媽聲稱老公同患病「可否計多個？」 過來人分享需符合1條件

香港地少人多，對住屋需求殷切，特別是租金相宜的公屋，其平均輪候時間約4.7年。有港媽於網上發文求助，表示其子女確認患上專注力不足及過度活躍症（ADHD），已獲房屋事務主任批准「加計一人」，增加人均居住面積或有機會獲編配較大單位，並表示丈夫患相同病症，「如果佢去睇醫生，成人可唔可以都計多個？」有過來人分享自身經驗，表示申請時需符合1條件，即睇詳情。

申請公屋子女確診ADHD獲房署「計多1人」 港媽稱老公同患病：成人可否計多個？

公屋租金相宜，不少市民申請單位，希望能擁有一個安樂窩，甚至視獲派公屋單位有如中六合彩。近日，有港媽於社交平台發文，表示小朋友患上ADHD，日前已向房署主任反映情況，「已經計多一人」，望可增加人均居住面積或獲編較大單位。同時，他又指丈夫患有同樣的病症，好奇「如果佢去睇醫生，成人可唔可以都計多個？」擔心成人患者資格不被考慮。

過來人分享經驗需符合1條件

有過來人分享經驗，表示此情況下仍是按人頭計數，「朋友二個ADHD+2個、我三個ADHD+3個」；有網友則表示一定要提交醫生證明文件，「有醫生證明，就算幾多歲都可以加一」、「只要您丈夫提供合資格的醫療證明」、「有確診就可以加多1個人，大人小朋友一樣計法」。過往有網民就此疑問發文，獲網友回覆成人患有ADHD並提供醫生證明，「派屋果時會計多一個人」；同時，有網民提醒如果想獲配多人大單位，需考慮到輪候時間、租金以及單位配套是否適合。

現行公屋編配政策 指定類別人士可多作1人計算

按現行公屋編配政策，一般申請者（即家庭及長者一人申請者）獲配公屋的相對優先次序是嚴格按照公屋申請登記日期的先後次序、家庭人數及公屋選區，並配合其申請到達編配階段時的公屋資源，按既定公屋編配標準，以電腦隨機方式依次序辦理公屋編配。

若申請者有特別編配要求，須經審核具備家庭及／或健康理由，並獲得有關政府部門或機構（如社會福利署或醫院管理局）就該等要求作出的推薦，香港房屋委員會（房委會）會因應其個別情況，在資源許可下，盡可能為申請者編配其獲推薦入住的區域或公屋單位。

另外，申論者或家庭成員如因下列理由，可在編配時多作一名家庭成員計算而獲編配額外居住空間的單位，包括(1)需要在居所洗腎、(2)患有過度活躍症、(3)四肢癱瘓或(4)非短暫性室內倚靠輪椅活動，但在獲准登記至到達調查階段期間，必須提供有關的醫療證明文件。

文：RY

資料及圖片來源：房屋署、公屋討論區 - 香港facebook群組