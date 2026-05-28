Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

申請公屋子女確診ADHD獲房署「計多1人」 港媽聲稱老公同患病「可否計多個？」 過來人分享需符合1條件

生活百科
更新時間：16:11 2026-05-28 HKT
發佈時間：16:11 2026-05-28 HKT

香港地少人多，對住屋需求殷切，特別是租金相宜的公屋，其平均輪候時間約4.7年。有港媽於網上發文求助，表示其子女確認患上專注力不足及過度活躍症（ADHD），已獲房屋事務主任批准「加計一人」，增加人均居住面積或有機會獲編配較大單位，並表示丈夫患相同病症，「如果佢去睇醫生，成人可唔可以都計多個？」有過來人分享自身經驗，表示申請時需符合1條件，即睇詳情。

申請公屋子女確診ADHD獲房署「計多1人」 港媽稱老公同患病：成人可否計多個？

公屋租金相宜，不少市民申請單位，希望能擁有一個安樂窩，甚至視獲派公屋單位有如中六合彩。近日，有港媽於社交平台發文，表示小朋友患上ADHD，日前已向房署主任反映情況，「已經計多一人」，望可增加人均居住面積或獲編較大單位。同時，他又指丈夫患有同樣的病症，好奇「如果佢去睇醫生，成人可唔可以都計多個？」擔心成人患者資格不被考慮。

過來人分享經驗需符合1條件

有過來人分享經驗，表示此情況下仍是按人頭計數，「朋友二個ADHD+2個、我三個ADHD+3個」；有網友則表示一定要提交醫生證明文件，「有醫生證明，就算幾多歲都可以加一」、「只要您丈夫提供合資格的醫療證明」、「有確診就可以加多1個人，大人小朋友一樣計法」。過往有網民就此疑問發文，獲網友回覆成人患有ADHD並提供醫生證明，「派屋果時會計多一個人」；同時，有網民提醒如果想獲配多人大單位，需考慮到輪候時間、租金以及單位配套是否適合。

現行公屋編配政策 指定類別人士可多作1人計算

按現行公屋編配政策，一般申請者（即家庭及長者一人申請者）獲配公屋的相對優先次序是嚴格按照公屋申請登記日期的先後次序、家庭人數及公屋選區，並配合其申請到達編配階段時的公屋資源，按既定公屋編配標準，以電腦隨機方式依次序辦理公屋編配。

若申請者有特別編配要求，須經審核具備家庭及／或健康理由，並獲得有關政府部門或機構（如社會福利署或醫院管理局）就該等要求作出的推薦，香港房屋委員會（房委會）會因應其個別情況，在資源許可下，盡可能為申請者編配其獲推薦入住的區域或公屋單位。

另外，申論者或家庭成員如因下列理由，可在編配時多作一名家庭成員計算而獲編配額外居住空間的單位，包括(1)需要在居所洗腎、(2)患有過度活躍症、(3)四肢癱瘓或(4)非短暫性室內倚靠輪椅活動，但在獲准登記至到達調查階段期間，必須提供有關的醫療證明文件

文：RY

資料及圖片來源：房屋署公屋討論區 - 香港facebook群組

延伸閱讀：房委會公屋「富戶政策」申報月底截止！逾期隨時被終止租約 即睇2大交表方法

 

 

最Hit
02:04
公務員加薪｜薪酬趨勢淨指標出爐 高層加4.12% 中層加2.64% 低層加1.17%
政情
7小時前
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
影視圈
8小時前
鍾鎮濤大仔鍾嘉浚突宣布離港 貼維港相嘆一切陌生令人疲憊：是時候開啟一段新的旅程
鍾鎮濤大仔鍾嘉浚突宣布離港 貼維港相嘆一切陌生令人疲憊：是時候開啟一段新的旅程
影視圈
19小時前
Driscoll's藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢字？
Driscoll&#039;s藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢行字？
飲食
22小時前
風扇仔「大戶」試伏報告！港男深水埗喪買20把實測：竟得一款封神？好用全靠這兩點｜Juicy叮
風扇仔「大戶」試伏報告！港男深水埗喪買20把實測：竟得一款封神？好用全靠這兩點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
炎熱天氣｜短暫外出要關冷氣嗎？專家教最佳開關時機省錢又省電 附3類降溫神器使用攻略
炎熱天氣｜短暫外出要關冷氣嗎？專家教最佳開關時機省錢又省電 附3類降溫神器使用攻略
食用安全
10小時前
銀行收緊內地客開戶 記者實測各大行 中資行職員稱暫停 建銀：無法保證獲批 滙豐指仍可申請
01:20
銀行收緊內地客開戶 記者實測各大行 中資行職員稱暫停 建銀：無法保證獲批 滙豐指仍可申請
商業創科
8小時前
劉愷威紅館拖新歡曝光最新戀情 女方身材豐滿似00後女生 氣質清純甜蜜晒愛
劉愷威紅館拖新歡曝光最新戀情 女方身材豐滿似00後女生 氣質清純甜蜜晒愛
影視圈
3小時前
旅行團風光不再？逼爆照揭三大不敗神話引熱議：後生仔都爭住報？｜Juicy叮
旅行團風光不再？逼爆照揭三大不敗神話引熱議：後生仔都爭住報？｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-27 13:36 HKT
法拉利主席埃爾康周二在羅馬附近的教宗夏日別墅，向良十四世展示白色電動車Luce。法新社
法拉利首款電動車引群嘲 市值蒸發392億
即時國際
8小時前