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裝修師傅助70歲獨居婆婆翻新40年舊單位 經歷老伴離世子女移民 完工後1句話惹鼻酸……

生活百科
更新時間：16:29 2026-05-29 HKT
發佈時間：16:29 2026-05-29 HKT

隨著人口老化，加上年輕一輩選擇移民或跨境生活，本地不少長者晚年需要獨自生活。近日，有裝修師傅在社交平台發文，指日前為一名70多歲婆婆翻新40年舊單位，稱婆婆經歷老伴離世及子女移民，現時一人在單位獨居。為了避免婆婆在家中跌倒，裝修師傅特意針對長者需求全面翻新廁所，完工後婆婆的1句話更令他感概萬千，直言「做裝修唔一定係整到靚靚影相打卡。」即看下文了解詳情。

裝修師傅助70歲獨居婆婆翻新40年舊單位 完工後1句話惹鼻酸……

近日，有裝修師傅在Threads發文，指日前接獲一單為40年舊屋翻新的工程，戶主是一名70多歲的獨居婆婆。師傅透露，在施工期間，婆婆總是獨自坐在單位角落，靜靜地看著師傅們工作，「收工走嘅時候，阿婆講咗句說話，我行到樓梯間，企咗好耐，心裡面唔好受。」

原來，婆婆已居住在該單位約40年，可惜老伴於兩年前離世，子女亦全部移民定居外國，因此現時只剩她一人在單位居住。因此當裝修工程結束、師傅們撤離後，家中又會再次回復冷清，剩下婆婆一人，「阿婆話：『師傅，你哋做完呢度，我又淨返自己一個住㗎啦。』」

針對長者需求改善起居生活：做裝修唔一定為影相打卡

婆婆表示，「日子不多了，都想住得舒服自在點。」師傅於是向婆婆詢問對家居裝修有何要求，婆婆直言最擔心廁所的安全，「有時夜晚起身摸黑入去，好怕跣倒。」團隊於是針對需度作出改動，包括換上防滑地磚、借力扶手、感應夜燈以及加添平緩過渡門檻，務求一切實用安全。

在完工當天，婆婆親自走進廁所檢查，「行來行去，踏下地磚，又扶下扶手」，並表示「而家夜晚起身，終於唔使擔心啦。」看見婆婆滿意的表情，師傅也感觸良多，表示：「做裝修唔一定係整到靚靚影相打卡，更多時候係幫人改善日常起居，呢單價錢唔多，但每次諗起都覺得自己做咗件有意義嘅事。」

網民感動：世界多一份美好

帖文引起網民熱議，不少網民大讚師傅暖心，「師傅用心幫阿婆，好心有好報」、「你有呢個想法已經好好，好人一生平安」，也有網民建議「下次可以叫婆婆落老人中心識下朋友，有咩事又可以搵社工幫手（如果佢附近有的話）」、「為人子女，真要想一想，扔低一個老人家獨居是否無其他選擇，不能共住也要盡量安排好些。」

圖片及資料來源：Threads@lubilubi000

文：Y

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