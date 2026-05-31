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港人愛用匙羹食飯？港漂驚訝「小孩才用勺子」 網民3點解釋：符合港人特色

生活百科
更新時間：11:15 2026-05-31 HKT
發佈時間：11:15 2026-05-31 HKT

中港兩地存在文化差異，人們的生活習慣亦有所不同。最近，有一位於9年前來港定居的港漂分享初來港時的見聞，發現港人吃飯時慣用匙羹，對此感到驚訝，更向友人表示「我們那邊小孩才用勺子」，而自己則認為用筷子比較熟練。有網民以3點解釋港人用匙羹的習慣，更表示此符合港人一大性格特色，即睇下文。

港人愛用匙羹食飯？港漂驚訝「我們那邊小孩才用勺子」 

各個地方有不同的用餐習慣，如西方國家慣用刀叉，亞洲國家多用筷子，有時也會因應菜式選用最適合的餐具。一位9年前來港生活的港漂分享初來港時的見聞，表示到餐廳用餐時，發現不少港人都會用匙羹吃飯，就連侍應遞上餐具時也會有匙羹。

惟樓主一向只用筷子用餐，有感：「我們那邊用勺子吃飯的人都是小孩子，大人不可能用勺子」。直至最近，使用匙羹吃飯仍然令樓主感到「彆扭」，形容「吃了半天都沒吃到一點，後來我讓服務員拿了個筷子來，三下兩下都吃完了」。樓主的香港朋友曾向她解釋港人用匙羹是因為注重效率，吃起來比筷子來得快，樓主對此驚訝：「吃那麼快幹甚麼，我就喜歡冷着吃，慢慢吃」。

網民3點解釋：符合港人特色

帖文引起網民熱議，有網民認同使用匙羹用餐更具效率及乾淨，符合港人重視效率的個性，「吃香港碟頭飯，用長柄勺子效率高」、「碟頭飯多芡多汁，當然要用匙羹」、「用匙羹食會乾淨好多」。其次，有網友解釋大多茶餐廳以圓碟盛載碟頭飯，使用筷子不方便「扒飯」：「用盤子不好拿起來用筷子扒飯，用勺子方便快捷，香港『效率』體現在方方面面」、「只用筷子的話，但凡碗大一點都吃不乾淨，你不會是一粒粒的扒進嘴裏吧」、「你說的是吃碟頭飯的時候？在香港我爸媽一直教我們不應把碟子拿起來到嘴巴，覺得不禮貌」。第三，有網民表示香港人只有用碗時才使用筷子，「吃用碟裝的飯時，才會用餐羹，如果用碗裝的，都是用筷子」。

文:RY

資料及圖片來源:小紅書

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