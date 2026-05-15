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中半山家庭月薪32K請司機  5大工時要求 引網民激辯: 人工真係唔錯 vs 都幾cheap

生活百科
更新時間：18:19 2026-05-15 HKT
發佈時間：18:19 2026-05-15 HKT

在招聘市場上，除了薪酬待遇，工作時數向來是求職者最關心的部分。日前，網上一則由司機服務中介公司發佈於社交平台的招聘廣告，為一個「中半山家庭」司機職位開出$31,000到$32,000不等的月薪，卻因其頗為嚴工時及加班要求，在網上引起了廣泛的關注和熱烈討論。

32K請中半山家庭司機引熱議！ 每周六天 「偶爾」需陪老闆OT

近日有中介公司在Facebook上發佈一則招聘「家庭司機」的廣告，工作地點為傳統富人高尚地段「中半山（舊山頂道）」。廣告列明，司機主要負責接送「老闆」及其包括小孩子的家庭成員，而座駕則為「Zeekr 009」電動車。

雖然薪酬可觀，但其工作條件卻成為了網民爭議的焦點。根據招聘廣告，該職位的基本工作時間為每週五天半，然而其超長基本工時，加上一系列「加班」要求，即引來網民討論，以下歸納網民意見，爭議點包括:

  1. 超長基本工時：平日（週一至五）工時長達12小時（早上7時至晚上7時）。即使是週六，也需要工作6小時，每週基本工時已達66小時。
  2. 常態週末加班：廣告中雖寫「偶爾」，但頻率卻是「每週約1–2次」，這意味著加班並非偶然，而是常態。
  3. 凌晨需加班：需要配合老闆的晚宴聚會，加班時間可能持續至「凌晨01:00-02:00」，嚴重影響司機的個人作息。
  4. 休息日形同虛設：綜合每週5.5天工作以及「每週1-2次」的週末加班，司機可能幾乎沒有完整的週末休息時間，甚至可能需要連續工作7天。
  5. 加班補償與工時不成比例：超時工作的補償（OT）僅為每小時「$100-$120」，與基本時薪相差無幾，且未考慮深宵加班對生理及家庭生活的影響，被認為不具吸引力。

網民反應兩極：人工真係唔錯 vs 都幾cheap

此招聘廣告一出，隨即引發網民兩極化的回應。不少網民認為工作條件過於苛刻，留言批評「都幾cheap」、「每星期5.5日, 每個星期仲要加多1-2日, 仲要凌晨, 不如24x7啦」，認為這樣的工時完全不合理，甚至有人建議「叫個老細自己揸返啦 」以示諷刺。

然而，另一方面的意見則認為，對於特定條件的求職者而言，這份工作的待遇相當優厚。有網民表示：「如果無學歷呢個人工真係唔錯嫁」，亦有人認為：「30000幾wo大佬，揸巴士都無呢個價仲要係舒服揸zeekr」。這些留言反映出，部分人認為在權衡學歷要求和薪酬水平後，這份工作仍具有吸引力。

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