領克汽車致歉｜車主叫「關閱讀燈」 語音助手誤熄車頭燈致撞車｜有片

內地國產智能電動車的車載語音系統爆出嚴重安全漏洞。廣西一名領克（Lynk & Co）Z20車主，日前在高速公路上僅因一句「關閉閱讀燈」的語音指令，竟導致全車大燈瞬間熄滅，陷入「盲駕」狀態，最終失控撞上護欄。這宗驚魂事故引發車主恐慌，掀起「語音控燈」自測潮，同集團的極氪（Zeekr）007等車款亦被發現存在類似風險。涉事車廠已緊急致歉並推送更新修補，惟事件已敲響智能汽車安全警鐘。

叫開燈竟回「暫時還不會」

事發於上月25日晚，該名領克Z20車主在行駛途中，向車載語音助手發出「關閉閱讀燈」指令，未料系統錯誤識別，竟將車外的頭燈、尾燈等所有照明系統全部關閉。從網上流傳影片可見，車主在近乎無視野的黑暗中多次焦急呼喊，試圖用語音重新開燈，但系統均未識別，甚至一度回應「暫時還不會喲」，最終車輛失控撞上護欄。

事件曝光後，領克汽車銷售有限公司副總經理穆軍於翌日（26日）在微博公開致歉，承認存在語音誤操作情況，並表示已在第一時間完成優化方案，通過雲端（OTA）更新推送至車主。更新後，車輛在行駛狀態下，將只能通過手動方式關閉大燈。

然而，有車主指出，該車款由於採用懷擋設計，燈光控制集成在撥桿上，本身並無獨立的物理開關，仍需依賴系統操作，一旦系統失靈，風險依然存在。

極氪、深藍亦現漏洞 急推更新

領克的事故引發吉利集團旗下其他品牌車主的焦慮，大批極氪、銀河等車主紛紛「實測」自身車輛。有極氪007車主測試發現，雖然「關閉大燈」的指令會被系統以安全為由拒絕，但若改用「關閉所有車燈」的模糊指令，系統竟會立即執行，關掉全部燈光。另有深藍（Deepal）汽車車主亦遇到類似問題。

極氪007被指亦有相似的問題。

對此，極氪方面承認，部分車型在收到模糊語音指令時，或存在誤關車外燈光的情況，已緊急完成雲端部署，升級識別邏輯。極氪強調，優化後，僅在P檔（泊車檔）狀態下，且收到明確指令，才會執行語音關閉車外燈。深藍汽車則稱該情況為「個例bug」，亦已通過OTA修復。

特斯拉、小米設安全提示獲讚

相比之下，有特斯拉（Tesla）及小米汽車的車主測試後表示，其系統在安全設計上考慮更為周全。當收到行駛中關閉大燈的指令時，特斯拉系統會回覆：「為保證安全，請在停車後關閉大燈」；小米車機則提示：「安全起見，切到P檔才能用語音關閉大燈」。

有業界人士呼籲，車廠應對所有關乎行車安全的功能進行系統性排查，設立更嚴格的安全冗餘機制，避免將司機置於不必要的風險之中。

