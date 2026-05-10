港女Threads「急要人」派拼多多！$4/件多勞多得 最快即晚出糧 網民：派到X街先得$600

隨著網購平台日益普及，相關的本地派送服務需求亦隨之大增。近日，有名女網民於社交平台上發文，表示緊急招聘拼多多派件員，更標榜「多勞多得」及「即晚出糧」，惟每件$4的薪酬引發網民激烈討論，質疑薪酬待遇是否合理。

港女出po急聘人派拼多多！稱每件$4多勞多得 最快即晚出糧

有網民在Threads上發布一則招聘帖文，標題為「急要人！青衣區派拼多多」，表示工作模式自由，日日有工開，更可即晚或第二朝出糧，看似相當吸引。根據帖文內容，工作要求應徵者「必須持有香港身份證及識用智能手機」，每日約處理120至150件貨物，於早上9時30分後開工，「派完收工」。而薪酬方面，帖文則列明每件$4，多勞多得。

網民熱議薪酬待遇︰派到X街先得嗰$600

然而帖文一出，隨即引來大量網民留言，大部分人對其薪酬待遇都表示質疑。有網民計算後更諷刺指，「150件派到X街先得嗰$600」；亦有留言指出這份工的辛酸，「好難搵人做喎，日曬雨淋，又要自備推車包膠」。另外亦有人質疑招聘的真偽，表示「threads招聘九成假」、「咁好做點解唔叫自己啲fd做」。

面對網民的質疑，發文的事主其後都親自反駁。她澄清公司「有車有繩，唔使自備」，並指「啲貨好近座樓，邊度咁白癡要自備車仔」。她更強調工作的時薪相當可觀，「150件，4個鐘5個鐘就收得工，去邊度搵呢個時薪？有嘅唔該介紹多謝」。事主最後更補充，自己已有三位同事是透過Threads招聘回來，證明並非虛假招聘。

資料來源︰Threads