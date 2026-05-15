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AEON旗下Mono Mono進駐火炭！限定開幕優惠 $59換購購物車 滿額送$15現金券

生活百科
更新時間：17:24 2026-05-15 HKT
發佈時間：17:24 2026-05-15 HKT

AEON旗下Mono Mono正式進駐火炭！為慶祝新店於5月15日隆重開幕，Mono Mono火炭店推出一連串驚喜優惠，當中包括只需$59即可換購設計精美的限定購物車，以及購物滿額送$15現金券，為火炭居民帶來多元化商品及舒適購物環境。

AEON旗下Mono Mono火炭店開幕優惠 滿額送$15現金券

AEON旗下Mono Mono火炭店開幕優惠 滿額送$15現金券
AEON旗下Mono Mono火炭店開幕優惠 滿額送$15現金券

$59換購Mono Mono購物車

每次到超市掃貨，最煩惱的莫過於大包小包，狼狽不堪。Mono Mono火炭店貼心為顧客準備了開業換購禮遇，只要購物滿$150或以上，即可以$59的超值價換購一架Mono Mono限定購物車。這款購物車不僅設計簡潔時尚，更具備輕巧易推的特點，無論是家庭主婦採購一週食材，還是上班族下班後順道購物，都能讓您的購物旅程倍添輕鬆，告別手抽的重擔。

除了實用的購物車，Mono Mono亦為追求生活品味的您準備了另一款換購品。同樣在推廣期內，凡於火炭店購物滿$100或以上，即可以$9的親民價換領一個限定針織手提袋。

AEON會員尊享 購物即賺$15回贈

為回饋忠實顧客，Mono Mono火炭店特別為AEON會員帶來獨家迎新獎賞。在指定推廣期內，AEON會員只要在店內消費滿$150或以上，即可獲贈一張價值$15的電子優惠券。優惠券可於下次購物時使用，讓您的消費更精明，享受折上折的樂趣。

DAISO粉絲召集！$1換購多功能保溫袋

Mono Mono店內向來是DAISO愛好者的尋寶地。為慶祝新張，DAISO專區亦推出加碼優惠！凡購買任何DAISO商品滿$48或以上，即可加$1換購一個DAISO保溫袋。這款保溫袋非常適合用來存放冷凍食品、飲品或暖笠笠的便當，設計輕巧實用，絕對是物超所值的換購之選。

AEON旗下Mono Mono火炭店開幕優惠

  • 分店地址： 新界沙田火炭坳背灣街1號星‧岸二樓209號舖
  • 營業時間： 星期一至日，早上8:30至晚上9:30

1. Mono Mono 限定購物車換購

  • 推廣日期： 2026年5月15日(五)起，換完即止。
  • 換購方法： 於Mono Mono火炭店購物滿$150或以上，即可以$59換購。

2. Mono Mono 限定針織手提袋換購

  • 推廣日期： 2026年5月15日(五)起，換完即止。
  • 換購方法： 於Mono Mono火炭店購物滿$100或以上，即可以$9換購。

3. 開業迎新賞 (AEON會員限定)

  • 推廣日期： 2026年5月15日(五)至5月27日(三)。
  • 優惠內容： AEON會員於Mono Mono火炭店購物滿$150或以上，即可獲贈$15電子優惠券一張。

4. DAISO保溫袋 $1 換購

  • 推廣日期： 2026年5月15日(五)起，換完即止。
  • 換購方法： 購買任何DAISO商品滿$48或以上，即可加$1換購。

 

資料來源：AEON Stores Hong KongAeon Channel

 

同場加映：屈臣氏快閃88折優惠！精選產品買一送一折上折 再送$50電子優惠券

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